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拒檢逃警開5槍 1.8公里攔「同款車」沒彈孔 警追逃車

21歲男大生租飛機約女神 一個動作遭螺旋槳擊爆頭亡

香港01／ 文・布萊恩
美國喬治亞州發生恐怖意外，1名21歲男大學生租用小型飛機與女性友人約會，沒想到卻樂極生悲，回程後男大生一下機就走到飛機前方，結果被仍在高速旋轉的螺旋槳重擊頭部，當場慘死。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
美國喬治亞州發生恐怖意外，1名21歲男大學生租用小型飛機與女性友人約會，沒想到卻樂極生悲，回程後男大生一下機就走到飛機前方，結果被仍在高速旋轉的螺旋槳重擊頭部，當場慘死。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

與女神浪漫約會，沒想到終點是死亡！美國喬治亞州發生恐怖意外，1名21歲男大學生租用小型飛機與女性友人約會，沒想到卻樂極生悲，回程後男大生一下機就走到飛機前方，結果被仍在高速旋轉的螺旋槳重擊頭部，當場慘死。

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正調查事故，惟警方說令更事件更顯離奇。當地警方指出，事故發生時飛機已停下，形容今次是一場意外，「沒有任何人真的做錯什麼事情」。

綜合外媒報道，事發本月16日晚上，21歲男大學生薩尼（Sani Aliyu）租用了小型飛機，帶女友人及正副機師共進晚餐。飛機回程降落斯泰茨伯勒布洛克機場（Statesboro-Bulloch County Airport）後，女友人下機往飛機後方離去，薩尼卻往飛機前方走，結果被仍在高速旋轉的螺旋槳2度重擊頭部，在救護車抵達前已傷重不治。飛機回程降落斯泰茨伯勒布洛克機場（Statesboro-Bulloch County Airport），發生慘劇。

男生所屬的大學對事件表示深感悲痛，已經與死者家屬等聯繫，會盡所能提供協助。

根據規定，螺旋漿飛機降落後機上乘客需等到螺旋槳完全關機並靜止不動，機師才會讓乘客下機，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正調查事故原因，包括是否有人違規或機件問題等等。

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文章授權轉載自《香港01》

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