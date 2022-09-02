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影／不要玩星巴克！老外「超狂手搖拿鐵」姿勢太魔性 網笑翻：我看了啥
每個人喝咖啡的習慣不同，有些人喜歡喝濃醇香，不含任何其他添加物的咖啡。也有人喜歡添加牛奶、奶油等等，和咖啡一起混淆融合產生的嶄新口感。近來一位外國網友，就拍下老公混合咖啡時的「手搖」影片，結果因為動作實在太過激烈，讓許多網友看到影片嘴角失守。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位居住在加利福尼亞州里奇蒙地區的女網友，最近在星巴克點了杯加了大量牛奶的咖啡。為了讓牛奶和咖啡能夠均勻混合，她決定請在前座的老公幫忙。
結果她老公拿到咖啡之後，就將咖啡抵在頭部，整個人像是被附身一樣劇烈上下搖晃，讓旁人都忍不住直呼「這到底是什麼鬼」。結束後還比了個「讚」，似乎對自己的表現非常滿意。
網友們看到影片，也紛紛表示「我到底看了什麼？這種搖法也太狂」、「像個專家一樣」、「至少它很有效」、「沒有漏出來耶」、「不知不覺就重複了好幾次」、「不知道他在搖之前說了啥」、「你居然嫁給了這男人」、「這就是愛」、「有史以來最讚的丈夫」。
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