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公園驚見鱷魚拖浮屍游過 25歲男不顧警語下水釀禍

聯合新聞網／ 綜合報導
鱷魚拖行屍體游過。圖／取自推特
鱷魚拖行屍體游過。圖／取自推特

驚悚！墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）坦皮科市（Tampico）一處公園的運河中被發現有一隻鱷魚拖著一具浮屍游過，受害人身穿一件黑色上衣，下身全裸，背朝上漂浮著被拖行，警方調查後確認受害人是一名年約25歲的男子，疑似是不顧警告標語在運河中游泳釀禍。

推特上瘋傳一則影片，在運河中可見一隻鱷魚拖著一具浮屍游過，受害人身穿黑色上衣，下身沒有衣物蔽體，背朝上漂浮著被鱷魚拖行，引來大批民眾圍觀拍照，影片也在網上瘋傳。

根據《infobae》報導，當地時間上午8:30左右，一名男子在公園內的開放水域中游泳，但公園都有設立標語，提醒民眾水域內有鱷魚，男子仍忽視警語下水游泳。幾分鐘後就有目擊者發現運河中有一隻鱷魚拖著浮屍遊走。

警方調查後確認受害人是一名25歲的男子，但他的身上沒有攜帶身分證，只有穿著一件黑色襯衫。報導指出，當地今年已有5人遭鱷魚攻擊死亡，多數都是在開放水域中洗澡或洗衣服的街友。

鱷魚 墨西哥

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