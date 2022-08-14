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鮭魚壽司？日本水族館驚見「新物種」 網友：好想拿筷子夾

香港01／ 撰文／ 俊君號
「日本福島藍寶石水族館」內展出一種蝦子品種，外型讓人覺得像極了鮭魚壽司。 圖／日本福島藍寶石水族館推特
「日本福島藍寶石水族館」內展出一種蝦子品種，外型讓人覺得像極了鮭魚壽司。 圖／日本福島藍寶石水族館推特

有網民在「日本福島藍寶石水族館」內發現驚奇新物種！而相片分享後旋即獲得大量網友關注，原因是這個「新物種」的外形、配色、紋路都與一般三文魚（台灣稱為鮭魚）壽司有十足相似！讓網民不禁會心一笑，也表示：「好想拎筷子夾佢！」，究竟這個「三文魚壽司」是怎樣一回事？

其實「日本福島藍寶石水族館」館方曾經在官方社交平台Twitter貼文，說明這種外型獨特的深海蝦是稀有的深海生物，而且所發現的時間不久，首次發現的時間是2017年北海道知床羅臼附近海岸約800至1200米內。據悉，當時並沒有任何關於這個物種的任何紀錄，所以被定義為新物種，命名「ヒロメオキソコエビ」，意思是「大蝦子」。

較有趣的事館方發現這種蝦子後，需要積極為牠尋求所合適的居住環境，試過很多素材都沒有效用，最後發現放入「六放海綿綱」（玻璃海綿）竟然是牠們致愛，放入水族箱後不久便會依靠上方休息。

「ヒロメオキソコエビ」（大蝦子）仍然是新物種，所以暫時就只有日本譯名。而因為這個有生命的「三文魚壽司」，官方的貼文發布過也獲得唔不少回嚮，所以館方加推活動影片，不過最尷尬是影片中「ヒロメオキソコエビ」（大蝦子）的移動速度非常緩慢，就似乎靜止一樣，所以館方刻意在貼文以開玩笑的方式表示：「我們必須再三強調，這是一則影片」。

好多網民在看到「ヒロメオキソコエビ」（大蝦子）的照片後也紛紛留言表示，「差一點將牠夾起來沾醬油」、「看了好餓」、「看起來像三文魚壽司」、「每吃一口三文魚壽司，就有好似吃一隻深海蝦。」

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文章授權轉載自《香港01》

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