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一家九口得省錢！男常忘帶超市會員卡積點 手腕紋QR code斷煩惱

香港01／ 撰文：田中貴
梅修成功將超市會員卡二維碼紋在手腕上。（Greek City Times圖片）
梅修成功將超市會員卡二維碼紋在手腕上。（Greek City Times圖片）

結帳時才發現忘記攜帶實體會員卡，往往令人很洩氣，但善忘的人總是不斷會重複同樣的錯誤！英國1名7孩之父深受忘記帶超市會員卡的困擾，把心一橫索性將會員卡的二維碼紋在手腕上，結帳時出示紋身圖案讓店員掃瞄，最終成功靠這招解決了煩惱。

30歲工人梅修（Dean Mayhew）的身體本身就有其他紋身圖案，他與妻子育有7名子女，一家九口住在英格蘭薩塞克斯郡城市霍舍姆，家庭開支很大，而他經常光顧1間超市，但不是忘記攜帶實體會員卡就是遺失了，因而無法賺取積分或享受折扣優惠，未能減省家庭開支令他非常苦惱。

大約3至4個月前，梅修突然靈機一動，但並非計劃轉用網上會員卡，反而從紋身方向解決問題，索性叫紋身師傅為他將超市會員卡的二維碼紋在手腕上，屆時「一卡隨身」，到超市購物時就毋須牽掛會員卡問題。

梅修興奮表示，雖然相關方法並非最聰明選擇，但感覺很酷，每次出示手腕的二維碼紋身，見到其他人面露驚訝，都令自己感到開心，紋身仍在復原中，不確定復原後是否仍然有效，但即使日後失敗，他都不會後悔，目前更考慮紋上另一間店舖的會員卡二維碼。

不過梅修無法在自助結帳區掃瞄二維碼紋身。（Zenger影片截圖）
不過梅修無法在自助結帳區掃瞄二維碼紋身。（Zenger影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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