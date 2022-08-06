聽新聞
test
0:00 / 0:00
一家九口得省錢！男常忘帶超市會員卡積點 手腕紋QR code斷煩惱
結帳時才發現忘記攜帶實體會員卡，往往令人很洩氣，但善忘的人總是不斷會重複同樣的錯誤！英國1名7孩之父深受忘記帶超市會員卡的困擾，把心一橫索性將會員卡的二維碼紋在手腕上，結帳時出示紋身圖案讓店員掃瞄，最終成功靠這招解決了煩惱。
30歲工人梅修（Dean Mayhew）的身體本身就有其他紋身圖案，他與妻子育有7名子女，一家九口住在英格蘭薩塞克斯郡城市霍舍姆，家庭開支很大，而他經常光顧1間超市，但不是忘記攜帶實體會員卡就是遺失了，因而無法賺取積分或享受折扣優惠，未能減省家庭開支令他非常苦惱。
大約3至4個月前，梅修突然靈機一動，但並非計劃轉用網上會員卡，反而從紋身方向解決問題，索性叫紋身師傅為他將超市會員卡的二維碼紋在手腕上，屆時「一卡隨身」，到超市購物時就毋須牽掛會員卡問題。
梅修興奮表示，雖然相關方法並非最聰明選擇，但感覺很酷，每次出示手腕的二維碼紋身，見到其他人面露驚訝，都令自己感到開心，紋身仍在復原中，不確定復原後是否仍然有效，但即使日後失敗，他都不會後悔，目前更考慮紋上另一間店舖的會員卡二維碼。
延伸閱讀：
微刺青｜媽媽看了也覺得OK的紋身合集 小清新風韓女明星都在紋
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言