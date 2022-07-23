麥當勞點餐糾紛！男暴怒遭逮「4歲兒對警開槍」：想救爸爸

美國猶他州發生了一個令人震驚的事件，一名父親在點麥當勞得來速時，因糾紛氣到掏槍，警察上前阻止時，後座4歲的兒子竟朝警察開槍，幸好最後沒人受傷，兒子事後也表示「是為了救出爸爸」。

綜合外媒報導，事情發生在美國猶他州，一名27歲的爸爸強生（Sadaat Johnson）載著2名兒子一起到鹽湖城郊區的一家麥當勞得來速買餐，沒想到卻因為一些糾紛誤會，他大發雷霆，氣到到直接掏槍，員工當場嚇壞。

警察也很快趕到現場，要強生下車，但他不肯，警方只好強迫拉下他，並且壓制地面用手銬銬住，這時警察也發現，後座的孩童拿著槍指著自己，立刻出聲警告同伴，最後孩童真的開槍，幸好沒人傷亡，警察也快速帶著兩位孩童下車安置。

後座的孩童被嚇壞不斷大哭，一旁的女警則安撫他沒事。 圖／取自推特

事後男孩表示，他向警察開槍是因為「想救出爸爸」，目前強生以襲警等多項罪名接受審判，他被命令在監獄度過120天，接著三年緩刑，還要上情緒管理與育兒課程，並不能再擁有槍枝，強生事後也後悔表示「我想為我那天的行為道歉，這是我不該犯的愚蠢錯誤」。