快訊

高雄2高職生慶祝畢業躺鐵軌拍照 警掌握身分代價1萬起

陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞點餐糾紛！男暴怒遭逮「4歲兒對警開槍」：想救爸爸

聯合新聞網／ 綜合報導
強生拒絕下車，被警方強行拉下上銬。 圖／取自推特
強生拒絕下車，被警方強行拉下上銬。 圖／取自推特

美國猶他州發生了一個令人震驚的事件，一名父親在點麥當勞得來速時，因糾紛氣到掏槍，警察上前阻止時，後座4歲的兒子竟朝警察開槍，幸好最後沒人受傷，兒子事後也表示「是為了救出爸爸」。

綜合外媒報導，事情發生在美國猶他州，一名27歲的爸爸強生（Sadaat Johnson）載著2名兒子一起到鹽湖城郊區的一家麥當勞得來速買餐，沒想到卻因為一些糾紛誤會，他大發雷霆，氣到到直接掏槍，員工當場嚇壞。

警察也很快趕到現場，要強生下車，但他不肯，警方只好強迫拉下他，並且壓制地面用手銬銬住，這時警察也發現，後座的孩童拿著槍指著自己，立刻出聲警告同伴，最後孩童真的開槍，幸好沒人傷亡，警察也快速帶著兩位孩童下車安置。

後座的孩童被嚇壞不斷大哭，一旁的女警則安撫他沒事。 圖／取自推特
後座的孩童被嚇壞不斷大哭，一旁的女警則安撫他沒事。 圖／取自推特

事後男孩表示，他向警察開槍是因為「想救出爸爸」，目前強生以襲警等多項罪名接受審判，他被命令在監獄度過120天，接著三年緩刑，還要上情緒管理與育兒課程，並不能再擁有槍枝，強生事後也後悔表示「我想為我那天的行為道歉，這是我不該犯的愚蠢錯誤」。

延伸閱讀

強生國會告別應詢不改辛辣 「後會有期」留伏筆

英首相辦公室阻擋工黨不信任表決案 稱浪費時間

強生下台…俄政商：小丑走人了 烏民心碎：他有烏克蘭魂

遭逼宮下台… 強生精於勝選門道 卻搞垮自己

相關新聞

以為是近千萬元名牌 義大利歹徒將搶來山寨錶物歸原主

義大利的那不勒斯（Naples）日前發生持槍歹徒外國遊客的手錶，但同夥卻在不到10分鐘後跑回來物歸原主，甚至還跟他道歉。...

麥當勞點餐糾紛！男暴怒遭逮「4歲兒對警開槍」：想救爸爸

美國猶他州發生了一個令人震驚的事件，一名父親在點麥當勞得來速時，因糾紛氣到掏槍，警察上前阻止時，後座4歲的兒子竟然試圖朝警察開槍，幸好最後沒人受傷，兒子也表示「是為了救出爸爸」。

豪宅響警報竟是比基尼美女脫衣！10秒畫面瘋傳

太有錢住豪宅也有煩惱？澳洲1名男子擁有1棟價值200萬英鎊（約7372萬元台幣）的豪宅，日前他收到豪宅發出的警報，沒想到竟然看到「香艷」畫面，一名年輕美女竟在他的家門脫褲露出比基尼，原來該美女是想用該豪宅當背景拍下「打卡照」，事後女子身份也曝光，真身原來是網紅。

怪奇物語？澳洲小鎮夜空變粉紅色令居民嚇呆 真相竟和大麻有關

澳洲南部維多利亞州小鎮米爾迪拉（Mildura）7月19日晚突然出現「粉紅色夜空」，令當地居民嘖嘖稱奇，甚至覺得可怕。當地藥廠公司Cann Group次日跳出來澄清，原來是大麻農場所使用的照射燈光所致，並非世界末日到來。

實習空姐如廁「鑽出小腳」 分娩才驚覺自己懷孕

英國一位22歲實習空姐在四月前的某天早晨，突然感覺腹痛不適，如廁時直到生出兩隻小腳，才驚覺自己懷孕且正在生小孩。

日本駕駛狹道會車竟「靠拳頭解決」 影片曝光網笑翻：世界和平啊

狹路相逢勇者勝？開車外出經常會碰到各種意想不到狀況，駕駛人的應對方法總能掀起不少話題。日前，日本網友開車行經一狹道時與對向來車相遇，本想靠氣勢讓對方讓路，沒想到對方駕駛竟「靠拳頭解決」，一言不合就在駕駛座上揮舞拳頭，熱情地邀請他「猜拳定勝負」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。