日本駕駛狹道會車竟「靠拳頭解決」 影片曝光網笑翻：世界和平啊

狹路相逢勇者勝？開車外出經常會碰到各種意想不到狀況，駕駛人的應對方法總能掀起不少話題。日前，日本網友開車行經一狹道時與對向來車相遇，本想靠氣勢讓對方讓路，沒想到對方駕駛竟「靠拳頭解決」，一言不合就在駕駛座上揮舞拳頭，熱情地邀請他「猜拳定勝負」，有趣的影片流出後立刻引發討論。

日本網友Yama Moto在推特分享行車記錄器的畫面，從影片可見，21日早上7點多時，他開車路過一處狹道，在路中間與對向來車相遇。Yama Moto本想藉著「狹路相逢勇者勝」的氣勢請對方讓路，並緩緩地將汽車向前移動，豈料對方駕駛也不是省油的燈，只見他立刻舉起手臂，作勢要「靠拳頭解決」，讓現場一度緊張了起來。

原以為接下來將迎來火爆場面，沒想到故事卻超展開，對方駕駛人先是揮了揮拳頭，隨後竟比出剪刀、布的手勢，熱情的邀請Yama Moto「用猜拳一較高下」。然而，下一秒對方駕駛人直接以「剪刀攻擊」吞敗，這場激烈的「猜拳較勁」也在短短幾秒內落幕，開車的大叔也當場認輸，立刻回頭觀察路況，準備倒車讓Yama Moto先過。

今朝のじゃんけんバトル。バチバチに車寄せて来てコレは朝からダルい…と思ったら素晴らしく平和的に解決😌

嫌いじゃないなぁこういうおじさんw pic.twitter.com/s2z2bgsVLA — Yama Moto (@YamaMoto3700) 2022年7月21日

有趣的行車體驗立刻在網路上掀起討論，Yama Moto也在推文中寫道，「這是今（21）日早上的猜拳對決，我認為這是個美妙而和平的解決方案」，更大讚對方幽默應對的態度，「我不討厭這樣的大叔」，坦言這奇特的經歷令他印象深刻。

「日本省錢小站」也將該段影片分享到臉書粉專，許多台灣網友也紛紛留言發表看法，「要是人人都這樣就世界和平了」、「日本人特質就是不一樣」、「願賭服輸！我退」，也有人以台灣的狀況對比，「台灣就算開到這麼近還是看不到駕駛」、「在台灣做不到，因為每個人隔熱紙都貼超他X黑」。