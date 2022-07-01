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影／湖邊浪漫求婚…下一秒戒指直接掉進水裡 男摀嘴傻掉了
結婚是人生大事，求婚更是常讓人緊張不已。英國一名男子打算在湖畔向女友求婚，但是卻因為太緊張，讓戒指掉進湖裡。
據《鏡報》（Mirror）報導，26歲的英國男子羅斯（Ross Bamber）準備向女友求婚，上(6)月15日他在英國諾福克郡的湖畔度假村準備了一場浪漫的求婚。原本羅斯安排好錄影是想錄下這段感人的時刻，沒想到卻錄下戲劇性的一刻。
當時羅斯正準備單膝跪地，從口袋裡拿出裝有戒指的盒子，沒想到他一邊打開盒子，一邊要跪下的同時，戒指就從盒子裡掉了出來，彈進湖裡。影片中女友全程摀著眼睛，還很期待的問說「這該不會是我想像的那件事吧？」羅斯則是只能驚訝到摀著嘴，不知該如何是好。幸好羅斯反應夠快，先拿女友原本就戴在手上的承諾戒指求婚。
隔天羅斯趕緊帶女友去買一個新的求婚戒指，並重新再求一次婚，女友也答應求婚，結果皆大歡喜。羅斯表示，弄掉的戒指價值一千英鎊（約36000元台幣），已經請度假村的主人幫忙尋找。
這段求婚的影片上傳到抖音後引發許多網友迴響，更有350萬次點閱率。有網友說「這場求婚代價也太高了」，也有其他網友表示這樣的回憶很有趣，未來可以跟孫子分享。
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