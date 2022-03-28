女子買炸雞「點8塊只來4塊」堅持報警 網友怒譙浪費社會資源

警察是人民的保母，每個人碰到自身權益受損，都有向警方申訴的權利。然而這並不代表任何大小事情，都需要動用警力來解決。最近在美國，就有一起濫用警察資源，遭到許多網友批評的案例。

根據日本媒體「Techinsight」報導，美國俄亥俄州一位女子近日使用肯德基的得來速服務，向店家點了八塊炸雞。她取餐後，卻發現袋子裡面只有四塊炸雞，於是女子就在沒有向店家反映的情況下，立刻撥打電話報警，控訴肯德基刻意少給她一部分的餐點。

雖然接到電話的人員，試圖告訴這位女性「這屬於民事問題，建議您先跟店長討論看看」，但是女子堅持要派警察來協調。警方在無奈之下，只好請一位員警抵達現場，親口告訴女性「我們來了也什麼都做不了」。局長也將這次的案件公開，作為濫用警察資源的案例之一。

許多網友也認同警方，表示「這樣的人有夠討厭」、「為了這種個人小事報警的人到底在想什麼」、「沒有緊急性的人打電話通報都應該罰100美金（約相當於新台幣2874元）」、「根本浪費社會資源」、「原來美國也有這種亂報警的人」。