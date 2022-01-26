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2乘客擅自換機位引騷動 121名乘客陪著一起衰

聯合新聞網 / 綜合報導
2乘客擅自換機位引騷動。示意圖／美聯社
2乘客擅自換機位引騷動。示意圖／美聯社

2名以色列籍商務艙乘客日前搭乘聯合航空從美國紐澤西州前往以色列特拉維夫時，因自行換位引發騷動後，迫使飛機掉頭飛回。

機上一名目擊者表示，飛機起飛大約一個半小時後，2名為自己安排了新座位。當空服員要求他們出示登記證時，他們拒絕了，隨後場面開始失控。機長隨後折返飛回紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）。

聯合航空在稍後發出聲明指出，該航班從紐華克自由國際機場在飛往特拉維夫途中因「機上乘客的干擾」，起飛近3個小時後返回原地。

港務警察局（The Port Authority Police Department）在飛機著陸時已在機下待命，但因後續沒造成任何傷亡，港務警察局沒有提出任何指控。

該航班機型為波音787-10，當天只坐了一半的座位，機上共有123名乘客及11名機組人員。

聯合航空提供了餐券和飯店住宿券給乘客，並協助後續班機安排。

警察 機場 空服員

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