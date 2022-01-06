快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

215公分男因機位太小到處碰壁 改搭下一班直接升等頭等艙

聯合新聞網 / 綜合報導
215公分男因機位太小被迫改搭下一班飛機。圖／取自dailymail
215公分男因機位太小被迫改搭下一班飛機。圖／取自dailymail

美國29歲男性布朗（Beau Brown）日前搭機時因215公分身高無法適應機位，被迫改搭其他班機，航空公司為了表達歉意，將他下一趟班機座位升等到頭等艙。

布朗當時搭乘從喬治亞州飛往北卡羅萊納州的班機，他特地選在靠近出口的座位，讓他有更多空間伸展雙腿，但等他試著入座，發現根本坐不下。航空公司為他預訂新的航班時，直將將他升等到頭等艙

布朗表示搭飛機總是讓他感到不舒服，好比最近這次搭機，他一坐下就發現膝蓋碰到前面座位，無法完全坐下，起身也有困難。當下他回報機組人員，對方告知會幫他換到下一個班機的頭等艙。

布朗說即使飛行時間只有短短的40分鐘，但坐在頭等艙度過40分鐘非常舒適。他透露去年飛往洛杉磯時，航空公司沒有將他的座位升等，導致他的膝蓋必須伸到走道上，「腿不斷被空服員和餐車撞到，人們也不停抱怨，一切都太混亂了。」

本業電影攝影師的布朗鞋碼為18，幾乎所有鞋子和衣服都需要特別訂製。個性隨和的他喜歡和好奇他身高的路人交談、合照。上個月他與交往多年身高185公分的26歲女友莎拉（Sara）結婚

布朗提到他的家人都很高大，大家都理解身材高大帶來的麻煩，也都很支持他。

空服員 結婚 美國

延伸閱讀

影／身體無法儲存脂肪 18歲少年罹罕病成「超級紙片人」

身高175以下男性是「最佳伴侶」 研究：性生活更活躍、做更多家事

巨犬出沒！近2公尺高、88公斤重高加索犬仍持續生長

男患罕病「全身肌肉慢慢變骨頭」 醫稱無藥可醫

相關新聞

215公分男因機位太小到處碰壁 改搭下一班直接升等頭等艙

美國29歲男性布朗（Beau Brown）日前搭機時因215公分身高無法適應機位，被迫改搭其他班機，航空公司為了表達歉意，將他下一趟班機座位升等到頭等艙。

被指獄中親吻殺警重犯...還曾投票反對囚終身 女法官否認

阿根廷網上近日流傳短片，指當地女法官蘇亞雷斯（Mariel Suarez）被閉路電視鏡頭拍到在監獄探訪1名謀殺警察的重犯時疑似與犯人親吻的畫面，引起公眾討論。她在早前的法庭裁決上，更是唯一投票反對犯人終身監禁的法官。蘇亞雷斯雖然曾否認自己與犯人的親密行為，關係只與工作有關，但司法部門認為她有不當行為，將進行調查。

好閃！男童拿隱形墨水塗額頭擦不掉 媽求救：他變機器人了

英國5歲男童路易（Louie）去年底拿哥哥的隱形墨水寫名字在額頭，結果墨水竟牢牢黏著擦不掉，燈一照額頭就會出現閃亮亮的字跡。他40歲的媽媽希爾德（Claire Sheard）表示：「他的頭看起來像機器人！」

影／空拍機捕捉到海面異象「沸騰冒煙」 真實原因曝

俄羅斯33歲業餘影像工作者本月1日在俄羅斯最大島嶼庫頁島附近海域，透過無人機鏡頭拍到海面「看似沸騰冒煙」的異象。

為了買冰「少女脫下洋裝當口罩」路人爸看傻 網笑翻：回家要挨罵了

新冠疫情橫行多時，還是有人外出不戴口罩？阿根廷近日瘋傳1段「無罩影片」，只見1名少女進入冰淇淋店時沒戴口罩，她為了買到冰淇淋，竟然當場脫去身上連身洋裝，當口罩使用，全身僅穿內衣，大膽舉動，讓旁邊帶著3個女兒買冰的爸爸都看呆了。

男買貓飼料回家 發現外盒上多了「第三隻眼」

國外一名男子日前發現貓食外盒鑲嵌針孔攝影機，令他非常震驚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。