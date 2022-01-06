215公分男因機位太小到處碰壁 改搭下一班直接升等頭等艙

美國29歲男性布朗（Beau Brown）日前搭機時因215公分身高無法適應機位，被迫改搭其他班機，航空公司為了表達歉意，將他下一趟班機座位升等到頭等艙。

布朗當時搭乘從喬治亞州飛往北卡羅萊納州的班機，他特地選在靠近出口的座位，讓他有更多空間伸展雙腿，但等他試著入座，發現根本坐不下。航空公司為他預訂新的航班時，直將將他升等到頭等艙。

布朗表示搭飛機總是讓他感到不舒服，好比最近這次搭機，他一坐下就發現膝蓋碰到前面座位，無法完全坐下，起身也有困難。當下他回報機組人員，對方告知會幫他換到下一個班機的頭等艙。

布朗說即使飛行時間只有短短的40分鐘，但坐在頭等艙度過40分鐘非常舒適。他透露去年飛往洛杉磯時，航空公司沒有將他的座位升等，導致他的膝蓋必須伸到走道上，「腿不斷被空服員和餐車撞到，人們也不停抱怨，一切都太混亂了。」

本業電影攝影師的布朗鞋碼為18，幾乎所有鞋子和衣服都需要特別訂製。個性隨和的他喜歡和好奇他身高的路人交談、合照。上個月他與交往多年身高185公分的26歲女友莎拉（Sara）結婚。

布朗提到他的家人都很高大，大家都理解身材高大帶來的麻煩，也都很支持他。