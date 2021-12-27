聽新聞
test
0:00 / 0:00
北海道「最北麥當勞叔叔」慘遭大雪活埋 只剩顆頭網笑：臉色好差
冬天到來，強烈冷氣團襲擊日本，造成許多地方出現驚人的大雪。不少車輛或設施，都慘被埋在大雪底下。最近有位日本網友，就分享了一張在雪中拍下的影片，結果意外引起許多迴響。
日本twitter網友「Asuka_Shiromaru」最近分享一張照片，在下滿大雪的畫面中，可以看到有個「麥當勞叔叔」的雕像，全身已經完全被大雪所掩蓋，只露出一顆頭在外面，模樣不禁讓人莞爾。
マクドナルドは除雪が行き届いていることが多いので、ここまで埋まるのはレアケースです。きのうは顔まで雪の下でした。 pic.twitter.com/POVuSfyIq0— しろまる最北日記 (@Asuka_Shiromaru) December 25, 2021
這家麥當勞位於日本北海道的「稚內市」，稚內是日本最北端的城市，因此這家麥當勞也有著「日本最北端的麥當勞」之稱。Asuka_Shiromaru表示，其實店家平常相當勤於除雪，因此很少有像這樣的情況。不過也可以由此得知，這場大雪到底有多驚人。
許多網友紛紛表示「看起來冷爆了」、「我是稚內出身的，沒看過下雪下成這樣」、「太好笑了吧」、「白天還可以，晚上感覺燈照到的樣子會很恐怖」、「『麥當勞叔叔啊，現在正被雪埋著喔，大家也來一起被埋著吧』」、「看起來很像奶油蛋糕上面的草莓」、「這兩週雪下得超多」、「總覺得有點可怕啊」、「你看他都冷到臉色發白了」。
根據日本媒體「北海道ニュース」報導，北海道地區受到氣壓影響，在26日和27日最高溫度都只有零下4度，因此各地的降雪現象恐怕還會維持一段時間，呼籲當地居民需要多加注意安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言