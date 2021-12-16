「這不是聖誕老人！」男拆開造型巧克力包裝 見真相破口大罵

澳洲男性貝爾（Jarrod Bell）日前在超市買了糖果品牌吉百利（Cadbury）生產的聖誕老人造型巧克力，回家拆封後發現錫箔內的巧克力，類似復活節兔子形狀，怒斥吉百利便宜行事，只是粗糙在兔子巧克力外套上聖誕包裝。

貝爾將他的發現拍成影片放上網，在影片中向吉百利喊話：「吉百利，你到底在搞什麼鬼？巧克力形狀明顯是隻兔子，吉百利卻自以為能用聖誕老人的包裝蒙騙消費者！這很明顯不是聖誕老人，而是隻兔子。」

澳洲男性買了聖誕老人造型巧克力，但內裝類似復活節兔子形狀。圖／取自 tiktok

許多網友認同貝爾的意見，紛紛表示：「當我看到巧克力時，也說了同樣的話」、「瑞士蓮（Lindt）也做過類似的事」、「他們一直都玩這種把戲」。

但也有人認為太大驚小怪：「吃下去就是啦，味道還不是都一樣」、「相同」、「聖誕節和復活節只隔3個月，保存期限還沒過就沒什麼問題了吧」、「如果為了這種小事就如此生氣，那發生更大的事還得了」、「我感覺巧克力更像是為了聖誕節而做，沒賣完的繼續在復活節包裝成兔子。而且如果這個巧克力一開始是做成兔子，為什麼沒有2耳間的分界線？」