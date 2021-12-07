超浮誇上百片生魚片擺盤8.5萬人讚 饕客：「像異次元來的」

不少海鮮餐廳都有厲害的擺盤，一位日本網友分享一張在飯局上遇到的超浮誇生魚片擺盤，畫面相當震撼，他不禁直呼「像異次元來的」，掀起熱烈討論。

日本網友「@climaxxxxxxxx」在推特貼出一張照片，可以看到餐桌上擺著一大盤滿滿的生魚片，目測將近有1、200片，還保留魚頭、魚尾當裝飾，一旁還有蔬菜、菇類和小鍋子，餐點份量大到快要超出鏡頭，相當豪華澎湃。

這張照片吸引8.5萬個喜歡、1.4萬則轉推，網友紛紛表示「這也太狂」、「好羨慕」、「彷彿要淹死在生魚片之海了」、「是天堂嗎？我好想吃」、「難以想像的份量」。

原PO透露，照片上是「鰤魚」的生魚片，在日本北陸地方正值盛產期，店家則是日本石川縣金澤市一間名為「竹の家」的日式料亭，他還解釋沒想到照片會這麼受歡迎，強調自己只是剛好在飯局看到這道菜，不是什麼美食部落客的業配，大家看得開心就好。