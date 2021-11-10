快訊

2021氣候峰會進行中 體育活動也能拯救全球暖化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國外麥當勞店員「實錄3分鐘」超噁油鍋 曝開店前1hr真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名自稱是麥當勞員工的網友分享，自己在開店前1小時要做的工作事項，但在影片的畫面中卻出現有大量污垢的油鍋，讓不少網友紛紛議論。 圖／美聯社
一名自稱是麥當勞員工的網友分享，自己在開店前1小時要做的工作事項，但在影片的畫面中卻出現有大量污垢的油鍋，讓不少網友紛紛議論。 圖／美聯社

麥當勞是全球大型連鎖的速食店，在台灣更是受到不少民眾喜愛，但日前卻有一名自稱是麥當勞員工的網友分享，自己在開店前1小時要做的工作事項，影片的畫面中出現有大量污垢的油鍋，讓不少網友紛紛議論，更讓影片至今已超過2700萬次觀看。

根據《每日星報》報導，這名麥當勞員工毛拉（Maura Estafeliz）在10月中旬於Tiktok上分享，他們每天早上10點開門，早班員工則需在9點開始開機準備。準備流程包括要將廚房內的油炸鍋、冰淇淋機和電腦開啟，還要泡製飲品及點算庫存等，但令許多網友驚訝的是，在影片中曾2度拍到油鍋呈現大量污垢的狀況。

油鍋上的污漬。 圖／翻攝自Tiktok／mauraestafeliz
油鍋上的污漬。 圖／翻攝自Tiktok／mauraestafeliz

從影片中可見，當下油鍋內卻充滿許多漂浮物，看起來相當混濁。對此毛拉則解釋，他們這間店都是統一在星期一換油，拍攝影片隔天正好要換，然而也有網友注意到，在影片拍攝的過程中，毛拉沒有戴上手套就開始觸碰廚房的機器及食材，恐有衛生疑慮。

@mauraestafeliz

Yeah

♬ original sound - maura

麥當勞 速食

延伸閱讀

哪來的奧步？前世界拳王出賽前 遭蒙面惡徒闖飯店潑酸襲擊

理組畢業就是人生勝利組？網友爆二類組「這科系」最慘

台積電為何選高雄楠梓設廠？在地人點出關鍵 地理位置圖曝光

韓國娛樂早就贏台日？網友分析原因：長久經營的文化輸出

相關新聞

中國功夫好？在美遇持槍搶劫 中國教授靠武術打跑歹徒

近日一名中國教授前往美國參加學術活動，沒想到途中遭歹徒持槍抵頭搶劫，不過這名教授稱自己在過程中靠「中國功夫」擊退歹徒，曝...

原來這張地毯顏色不是「時尚灰」 網見原形哀號：太噁了吧！

國外一名專業清潔人員安德森日前去客戶家打掃時，將看起來顏色是「時尚灰」的地毯現出原形。

國外麥當勞店員「實錄3分鐘」超噁油鍋 曝開店前1hr真相

麥當勞是全球大型連鎖的速食店，在台灣更是受到不少民眾喜愛，但日前卻有一名自稱是麥當勞員工的網友分享，自己在開店前1小時要做的工作事項，影片的畫面中出現有大量污垢的油鍋，讓不少網友紛紛議論，更讓影片至今已超過2700萬次觀看。

女從惡名昭彰的育幼院倖存後被美國人領養 63歲和親生手足初見面

生於愛爾蘭的63歲女性貝麗絲（Kathy Bellise）3歲時從惡名昭彰的「母嬰之家」倖存後，被美國夫妻領養。日前她與2名親生手足在美國初次見面。

自曝前世火星人 高智商男稱「人面獅身像」藏有人類重大秘密

俄羅斯男性基普里亞諾維奇從小就以非凡智商讓科學家印象深刻，他自稱前世是火星人，還透露人類的命運。

只吃雞塊誤以為挑食 11歲女患有食物攝入障礙

小朋友挑食常讓大人感到頭痛，但你有想過挑食是一種疾病嗎？英國威爾特郡斯文敦鎮的一名11歲女孩潔西卡（Jessica Thompson），自從18個月大時，就只吃雞塊，並拒絕嘗試新的食物。直到她媽媽帶潔西卡看醫生時，才發現潔西卡患有食物恐懼症──迴避或限制性食物攝入障礙（ARFID）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。