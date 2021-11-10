國外麥當勞店員「實錄3分鐘」超噁油鍋 曝開店前1hr真相

麥當勞是全球大型連鎖的速食店，在台灣更是受到不少民眾喜愛，但日前卻有一名自稱是麥當勞員工的網友分享，自己在開店前1小時要做的工作事項，影片的畫面中出現有大量污垢的油鍋，讓不少網友紛紛議論，更讓影片至今已超過2700萬次觀看。

根據《每日星報》報導，這名麥當勞員工毛拉（Maura Estafeliz）在10月中旬於Tiktok上分享，他們每天早上10點開門，早班員工則需在9點開始開機準備。準備流程包括要將廚房內的油炸鍋、冰淇淋機和電腦開啟，還要泡製飲品及點算庫存等，但令許多網友驚訝的是，在影片中曾2度拍到油鍋呈現大量污垢的狀況。

油鍋上的污漬。 圖／翻攝自Tiktok／mauraestafeliz

從影片中可見，當下油鍋內卻充滿許多漂浮物，看起來相當混濁。對此毛拉則解釋，他們這間店都是統一在星期一換油，拍攝影片隔天正好要換，然而也有網友注意到，在影片拍攝的過程中，毛拉沒有戴上手套就開始觸碰廚房的機器及食材，恐有衛生疑慮。