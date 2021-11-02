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男在「無人能活」的冰雪王國迷路2個月 這些廢棄物救了他

聯合新聞網 / 綜合報導
男在「無人能活」的冰雪王國迷路2個多月後獲救。圖／取自mirror
男在「無人能活」的冰雪王國迷路2個多月後獲救。圖／取自mirror

45歲馴鹿放牧人克里沃沙普金（Yegor Krivoshapkin）在有「冰雪王國」之稱的薩哈（Sakha，或稱Yakutia，俄羅斯聯邦主體之一，是北半球冬季最長、溫度最低的地區）迷路長達2個多月，竟奇蹟獲救

2週前救援人員判定他無法倖存並放棄搜救。但他順利躲避該地區棕熊和狼的襲擊、以及低至攝氏零下20度的酷寒天氣活下來。

克里沃沙普金於當地夏末時節8月失踪。搜救人員告知他的親戚們：「沒人能在這種情況下生存，你們必須體認事實。」但親戚從未放棄希望。

地方報導指出，克里沃沙普金期間發現了一批在蘇聯時期丟在苔原上的罐頭食品，作為應急物資。最後是在一名先前失蹤的馴鹿飼養員留下帳篷裡獲救，帳篷裡備有爐子和食物。

克里沃沙普金在電話中告訴家人，他腦袋停止運作且「失去了現實感」，還說自己曾睡在樹下，並在獨自徘徊時感到「被遺忘」。

這不是克里沃沙普金第一次失蹤，他曾在2019年7月因森林火災迷失了歸途。當時失蹤近2個月後在失蹤處120公里處獲救。

克里沃沙普金目前正在醫院接受凍傷治療，醫生表示他的情況穩定，且行動無礙。

▼影片／youtuber拍片介紹「冰雪王國」薩哈（Sakha，或稱Yakutia）

俄羅斯 蘇聯 失蹤

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