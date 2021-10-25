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全球第一座「石油鑽井平台」水上樂園 遊客得坐遊輪或直升機入園

聯合新聞網 / 綜合報導
全球第一個以「石油鑽井平台（oil rig）」為靈感建造的水上樂園即將誕生。圖／取自thesun
全球第一個以「石油鑽井平台（oil rig）」為靈感建造的水上樂園即將誕生。圖／取自thesun

沙烏地阿拉伯日前公布名為「鑽塔（The Rig）」的興建計畫。占地近45000坪的水上主題樂園將包括雲霄飛車及摩天輪等遊樂設施、海底餐廳、音樂廳、游泳池和旅館，還會提供高空彈跳、卡丁車、水上摩托車、潛水艇等娛樂項目。

該計畫介紹影片指出，該園為全球第一個以「石油鑽井平台（oil rig）」為靈感建造的水上樂園，遊客能坐遊輪或直升機入園，各平台間則以纜車連結。目前官方尚未公布開放日期，但期望2030年底前每一年都能吸引1億名遊客。

「鑽塔計畫」是在全球最大主題樂園連鎖品牌六旗（Six Flags）宣布他們2023年將在沙烏地阿拉伯蓋擁有全球速度最快雲霄飛車的主題樂園後釋出消息。

雲霄飛車 沙烏地阿拉伯 直升機 遊樂園

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