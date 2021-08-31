派丈夫購物是「大工程」 人妻列超詳細購物清單背後原因曝
美國一名女子梅琳達（Melinda）月初分享一段影片，提到她請丈夫到超市購物前須準備一份「超詳細」購物清單，不僅貼上商品照片、數量、單價，還標示各項商品在超市擺放的位置圖供丈夫參考。梅琳達笑問人妻們：「是否有同感？」
梅琳達在稍後回覆中指出：「這只是個玩笑啦！」強調自己平時不會真的這麼做，影片只是誇張呈現丈夫購物時常少根筋，必須不斷提醒的情境。
梅琳達的影片至今吸引超過9百萬觀看人次，多數網友莞爾一笑表示：「把他退給他媽媽，不用退款」、「製作表格的時間都可以自己去購物再做完菜了」、「我知道這是一則笑話，但在看到這些關於丈夫或父親影片後，會發現當好丈夫或好父親的門檻如此之低……」
部分網友則沒發現影片的笑點，指出：「跟他離婚吧！」、「我會自己去超市，再帶著離婚文件回來。」
@adamxmelinda
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