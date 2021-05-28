陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

在外租屋或是住飯店時，都要特別注意自身的人身安全，日前一名15歲的加拿大女孩喬西（Josie Bowers）便以自身經驗分享，某次在美國的馬里蘭州的飯店休息時，居然遇上一名陌生男子以「自製工具」輕鬆的把她的房門打開，但她卻機警地說出一句話，便把對方嚇跑。

2021-05-28 10:08