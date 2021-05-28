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陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

聯合新聞網 / 綜合報導
喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10
喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

在外租屋或是住飯店時，都要特別注意自身的人身安全，日前一名15歲的加拿大女孩喬西（Josie Bowers）便以自身經驗分享，某次在美國的馬里蘭州的飯店休息時，居然遇上一名陌生男子以「自製工具」輕鬆的把她的房門打開，但她卻機警地說出一句話，便把對方嚇跑。

據《LADbible》報導，當時喬西獨自一人待在飯店客房裡洗澡，其他家人都前往海邊遊玩，沒想到卻意外看到自己的房門下伸進一根細長的桿子，不過幾秒就扳動門把，輕鬆的將她房門開啟。

開門後，卻看見一名陌生男子自稱要來修理房門，但喬西觀察對方的打扮也不太像修門的工人，便在門後機警地大喊「爸爸，有人來修門」，對方才嚇得馬上跑走。對此，喬西也將事發經過重新模擬一次，並分享在Tiktok上，不但引來許多網友來朝聖，更極力稱讚喬西聰明機警的反應。

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