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斷愛走天涯！洛杉磯女飛韓國 只為剪斷與前男友的首爾塔愛情鎖

聯合新聞網 / 綜合報導
女子飛到韓國首爾塔剪斷與前男友的愛情鎖。圖／取自tiktok@kassieyeung
女子飛到韓國首爾塔剪斷與前男友的愛情鎖。圖／取自tiktok@kassieyeung

美國23歲女子楊（Kassie Yeung）日前從洛杉磯飛到相隔9580公里韓國首爾，只為了切斷她跟前男友在首爾塔掛上的愛情鎖。

楊在社群平台上傳「斷愛」始末影片並表示：「我才不管別人怎麼說。」她紀錄自己搭機前往韓國，下機後在商店購買老虎鉗，一邊說著「來剪斷啦！」接著她手持老虎鉗穿過城市，一路來到首爾塔的山頂。

楊沒有交代自己跟前男友的分手細節，但她的行徑在網路上引起熱烈討論，影片也累積超過830萬觀賞人次。

網友Steve76表示：「如果有人知道那個鎖的品牌請告訴我，我絕對不買。」網友Rural Conservative則說：「她前男友能擺脫這樣的瘋子應該很高興。」網友Lynne27USA提到：「前男友原本99%確定他們倆不適合在一起，現在則是100%確定了。」

但是網友Happy Nonna力挺楊的作為：「她有極強的意志做自己想做的事，我永遠不會像她那麼堅定和勇敢。」

@kassieyeung

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♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

首爾 洛杉磯 分手 愛情

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