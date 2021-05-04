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星巴克店員遇到「奇葩顧客」想離職 同業共鳴：拳頭都硬了

聯合新聞網 / 綜合報導
星巴克店員遇到「奇葩顧客」提出13項特殊需求。圖／取自twitter@ProjectJosiee
星巴克店員遇到「奇葩顧客」提出13項特殊需求。圖／取自twitter@ProjectJosiee

美國連鎖咖啡星巴克員工喬斯（Josie）在社群平台指出1日「遇到奇葩顧客」讓他萌生離職的念頭，這篇貼文已獲近33萬網友按讚，許多同業也深感共鳴還分享自己與「奧客」交鋒的歷程或照片。

星巴克點餐時能客製化，好比調整甜度或奶的種類。但喬斯遇到的這位顧客愛德華斯（Edwards）提出13項特殊需求顯然太超過了，好比「多點鮮奶油（Extra Whip）」、「多淋焦糖」、「多冰」、「鮮奶油（Heavy Cream，高過40% 脂肪的鮮奶油）」等。

另一名也在星巴上工作的店員snackbunnny分享，自己曾遇過奧客說出30項特殊需求，讓她看著一大串點菜單直呼：「拳頭都硬了。」

網友Midwestny1說日前去星巴克點餐時，遇到一名客人堅持飲料加熱到攝氏37度，還跟店員強調「不是36度，也不是38度，我分得出其中的區別。」最後店員問她的名字，她還自稱「性感尤物」，讓Midwestny1當場翻白眼。

網友Scott Wilson建議星巴克應該安排2道排隊路線：「一道給想要喝咖啡的人，一道給胡說八道的自戀鬼。」

網友skijunkie表示：「在咖啡上加這麼多額外東西，根本就不是真的想喝或是喜歡咖啡的人啊！」

星巴克 咖啡 奧客

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