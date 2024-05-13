印度大選第3梯次投票 克什米爾成焦點

印度國會下議院選舉今天進行第4梯次投票，其中克什米爾（Kashmir）是自2019年特殊自治地位被廢後的首次投票，而在中央執政的印度人民黨（BJP）未推出任何候選人競選。

號稱世界最大規模民主投票的印度下議院選舉，全國選民直逼10億人，自4月19日起依選區、分7個梯次舉行投票，最後一梯次投票訂於6月1日，之後於6月4日統一開票。

第4梯次投票今天舉行，涵蓋全印度10個省分以及聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）計96個選區。

查摩與克什米爾原為印度一省，依印度憲法第370條享有特殊自治地位，可以擁有自己的憲法、旗幟以及內政自主。

但2019年8月，由印度人民黨（BJP）領導的印度中央政府廢止了憲法第370條，把這個省劃分為查摩與克什米爾、拉達克（Ladakh）2個「聯邦屬地」，也就是中央政府直轄區，一度引發地方動亂。

查摩與克什米爾共有5個下議院選區，查摩有2個選區，已在第1、第2梯次完成投票；克什米爾有3個選區，今天舉行投票的是斯利那加（Srinagar）選區，另2個選區將於接下來的2個梯次投票。

斯利那加選區向來都是地方性政黨「查摩與克什米爾全國會議」（JKNC）的天下，唯一曾在這裏勝選過的全國性政黨，只有目前在野的「國大黨」（Congress）。

本屆下議院選舉，BJP在克什米爾的3個選區，都沒有推出任何候選人，BJP官員表示並不急於拿下克什米爾的下議院席位，而是希望先透過具體政績贏得當地人心。

但觀察人士分析，克什米爾的居民大多是穆斯林，BJP主打印度教民族主義，贏面不大，若BJP指派穆斯林候選人參選，則可能損及自己的「反穆斯林」形象，失去其他地區的印度教選票，權衡之下放棄參選。

選情分析專家查克拉瓦蒂（Praveen Chakravarty）昨天在印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）發表評論說，印度選舉冗長，各階段選情如何無人知曉，但從總理莫迪（Narendra Modi）選前到現在的發言變化，可以初見端倪。

查克拉瓦蒂說，莫迪在選舉初期多次發出豪語，要拿下下議院400席，但從4月27日開始，「400席」一詞急劇減少，取而代之的是攻擊特定宗教群體，以及指控特定富豪向在野黨輸送黑金，選情恐怕出了問題。

另一方面，在安德拉省（Andhra Pradesh）昆都市（Guntur），一名省議員疑因插隊而與一名選民上演互搧巴掌，引發社群網站討論，成為另類焦點。此外，在西孟加拉省（West Bengal）也傳出零星選舉暴力事件。