快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

印度大選第3梯次投票 克什米爾成焦點

中央社／ 新德里13日專電

印度國會下議院選舉今天進行第4梯次投票，其中克什米爾（Kashmir）是自2019年特殊自治地位被廢後的首次投票，而在中央執政的印度人民黨（BJP）未推出任何候選人競選。

號稱世界最大規模民主投票的印度下議院選舉，全國選民直逼10億人，自4月19日起依選區、分7個梯次舉行投票，最後一梯次投票訂於6月1日，之後於6月4日統一開票。

第4梯次投票今天舉行，涵蓋全印度10個省分以及聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）計96個選區。

查摩與克什米爾原為印度一省，依印度憲法第370條享有特殊自治地位，可以擁有自己的憲法、旗幟以及內政自主。

但2019年8月，由印度人民黨（BJP）領導的印度中央政府廢止了憲法第370條，把這個省劃分為查摩與克什米爾、拉達克（Ladakh）2個「聯邦屬地」，也就是中央政府直轄區，一度引發地方動亂。

查摩與克什米爾共有5個下議院選區，查摩有2個選區，已在第1、第2梯次完成投票；克什米爾有3個選區，今天舉行投票的是斯利那加（Srinagar）選區，另2個選區將於接下來的2個梯次投票。

斯利那加選區向來都是地方性政黨「查摩與克什米爾全國會議」（JKNC）的天下，唯一曾在這裏勝選過的全國性政黨，只有目前在野的「國大黨」（Congress）。

本屆下議院選舉，BJP在克什米爾的3個選區，都沒有推出任何候選人，BJP官員表示並不急於拿下克什米爾的下議院席位，而是希望先透過具體政績贏得當地人心。

但觀察人士分析，克什米爾的居民大多是穆斯林，BJP主打印度教民族主義，贏面不大，若BJP指派穆斯林候選人參選，則可能損及自己的「反穆斯林」形象，失去其他地區的印度教選票，權衡之下放棄參選。

選情分析專家查克拉瓦蒂（Praveen Chakravarty）昨天在印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）發表評論說，印度選舉冗長，各階段選情如何無人知曉，但從總理莫迪（Narendra Modi）選前到現在的發言變化，可以初見端倪。

查克拉瓦蒂說，莫迪在選舉初期多次發出豪語，要拿下下議院400席，但從4月27日開始，「400席」一詞急劇減少，取而代之的是攻擊特定宗教群體，以及指控特定富豪向在野黨輸送黑金，選情恐怕出了問題。

另一方面，在安德拉省（Andhra Pradesh）昆都市（Guntur），一名省議員疑因插隊而與一名選民上演互搧巴掌，引發社群網站討論，成為另類焦點。此外，在西孟加拉省（West Bengal）也傳出零星選舉暴力事件。

印度教 投票

延伸閱讀

印度大選第4階段 經濟不平等、宗教對立議題發燒

彭博行業研究：印度在新興市場的影響力不斷提升

印度在野領袖宣布大選政見：收復被中國侵佔土地

選情無懸念？印度大選第3梯次投票 分析：莫迪打宗教牌強催票

相關新聞

美對援俄實體收緊制裁 中俄「無上限」夥伴關係備受考驗

由於擔心招致美國因俄烏戰爭實施的嚴厲新制裁，中國銀行正收緊對俄羅斯貿易的審查，中俄之間號稱「無上限」的夥伴關係也因此備受...

喬治亞民眾徹夜抗議 反對境外影響力法案最後一搏

經過整夜針對極具爭議的「境外影響力」法案進行最後的抗議，喬治亞國會外今天上午仍有約1000名抗議者聚集。外界抨擊這個法案...

駐土代表黃志揚投書當地媒體 籲各界支持台灣參與WHA

駐土耳其代表黃志揚表示，COVID-19疫情後，世界衛生組織（WHO）發現現有國際衛生條例（IHR）的規範不足以應對當前...

英相蘇納克再指俄中威權軸心 示警未來5年危險局勢

英國首相蘇納克今天演說指出，世界局勢未來5年發生的變化將超越過去30年；他確信對英國而言，未來幾年將是歷來最危險、卻也可...

印尼總統佐科威10月卸任 部長：退出政壇還太早

印尼總統佐科威10月將卸任，未來去向引發關注。印尼通訊與訊息部長布迪表示，佐科威離開民主奮鬥黨後，有權決定自己的未來，但...

南韓外長訪華 稱韓中應管控好分歧

周一（5月13日），韓國外長趙兌烈在北京釣魚台國賓館與中國外長王毅舉行會晤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。