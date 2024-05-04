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錫克教領袖命案 加拿大逮捕3印度男子控謀殺

中央社／ 溫哥華3日綜合外電報導
流亡錫克教領袖尼賈爾（左藍帽者）在加拿大卑詩省遭槍殺。圖為2023年6月示威人士在印度駐加拿大高級專員公署外舉起印有尼賈爾頭像的牌子抗議。美聯社
流亡錫克教領袖尼賈爾（左藍帽者）在加拿大卑詩省遭槍殺。圖為2023年6月示威人士在印度駐加拿大高級專員公署外舉起印有尼賈爾頭像的牌子抗議。美聯社

加拿大警方今天逮捕3名印度男子，指控他們去年謀殺錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），並持續調查他們是否與印度政府有關係。

綜合法新社和路透社報導，45歲的尼賈爾去年6月在加拿大溫哥華（Vancouver）郊區的錫克廟外中彈身亡。數月後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說有情資顯示印度政府特工涉案，引發兩國外交危機。

印度駁斥這些指控「荒謬」，並做出激烈回應，一度限制對加拿大公民核發簽證，並迫使加拿大政府撤離外交官。

今天被捕的3名印度人中有2人22歲，1人28歲。他們遭控一級謀殺和共謀，涉嫌在尼賈爾遇害當天擔任槍手、駕駛人及把風者。

警方在加拿大西部亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓市（Edmonton）逮捕他們，預定6日前將人送抵卑詩省（British Columbia）。

警方在記者會上說，3人都已在加拿大待了3到5年。

加拿大警方表示，先前曾與美國執法單位合作，但未提供更多細節，並暗示可能會拘捕更多人。

加拿大皇家騎警（RCMP）凶殺案調查組表示，這項調查並未就此結束，「我們知道可能有其他人涉及這起命案，我們還在致力尋找並逮捕這些人」。

尼賈爾1997年移居加拿大，2015年成為加拿大公民，生前因主張錫克族在印度旁遮普省（Punjab）獨立建立「哈利斯坦國」（Khalistan）而被印度當局通緝。

加拿大 印度 命案

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