陸在阿根廷、印尼等地開採綠能礦物 引發國際反彈

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】中國在阿根廷、印尼與民主剛果等地大幅開採鋰、鎳、鎂與鈷等電池重要成分，炸山、排放廢水恐造成各國的環境汙染！中國在精煉這些金屬礦物成分上佔有70%左右市場，此外，隨著節能趨勢上升，聯合國估計電動車相關材料的需求將成長6倍。美國、英國與歐盟也開始投入採礦行動，避免過度依賴中國。

在地不滿中國開礦

根據《英國廣播公司》與《金融時報》報導，在北阿根廷鋰礦區工作的中國工人安晴（化名）遭遇到一場當地民眾的抗爭，抗議者是當地員工，因不滿待遇不佳等理由，將焚燒的輪胎堆在工廠門口堵住出路表達不滿。安晴說，公司認為當地員工太懶、依賴工會，但當地員工卻指控中國人剝削他們，雙方有不少摩擦。

開礦影響民眾生活

在民主剛果南部，當地的環保組織長期反對中國金川公司從2011年起在當地開採鈷礦，還團成員卡布威塔強調，金川公司用開放式礦場採鈷礦，每周要用炸藥炸礦山2到3次，不只噪音汙染，揚起的沙塵若遇到大風或下雨，當地民眾都被迫要先暫時撤離家園，已累積不少民怨。

印尼奧比島上，當地環團則發現，政府施壓島上部落接受政府賠償並遷離，好讓印尼與中國公司聯合開礦，若民眾不服還可能被「損害國家利益」為由起訴，但當地很多人都不滿礦區附近的民生水源遭到汙染、森林遭到濫砍等狀況。

競爭綠礦開採

中國近年來在全球有62個採礦據點，在南美洲智利、阿根廷與玻利維亞更是全球大部分鋰礦的生產地，俗稱「鋰礦三角國」，中國更是有11個開採點，其中阿根廷8個、玻利維亞2個與智利1個。另外還有在非洲的馬利、迦納、加彭、民主剛果、尚比亞，亞洲的印尼、巴布紐新幾內亞等地有採礦據點。

由於電動車電池有40%的成本是電池內的負電極，大多是由鋰、鎳、鎂與鈷等成分組成，隨著節能趨勢成長，聯合國估計這些礦物的需求到2040年會成長至少6倍，中國作為電動車與精煉金屬大國，近年來很積極在各地採礦，除了許多國家擔心環境被破壞外，美國、英國與歐盟則是擔憂相關市場中國壟斷。

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