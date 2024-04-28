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法國外長赴黎巴嫩斡旋 預防真主黨與以色列爆發戰爭

中央社／ 黎巴嫩納庫拉28日綜合外電報導
法國外交部長塞儒內表示，今天將與黎巴嫩官員討論相關倡議，以緩和黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」與以色列之間的緊張情勢，避免兩造爆發戰爭。法新社
法國外交部長塞儒內表示，今天將與黎巴嫩官員討論相關倡議，以緩和黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」與以色列之間的緊張情勢，避免兩造爆發戰爭。法新社

法國外交部長塞儒內表示，今天將與黎巴嫩官員討論相關倡議，以緩和黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）與以色列之間的緊張情勢，避免兩造爆發戰爭

路透社報導，塞儒內（Stephane Sejourne）與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）指揮官會談後指出，看到今日黎巴嫩南部的情勢，再考慮到襲擊次數及這個地區受到的影響，若非加薩（Gaza）戰爭，「我們現在談的可能就是黎南戰爭」。

塞儒內還說：「我將向此地當局傳達訊息、提出建議以穩定這個地區，避免戰爭爆發。」

法國與黎巴嫩素有歷史淵源，塞儒內今年稍早曾提議，真主黨自黎巴嫩和以色列接壤的邊界後退10公里，以色列則停止攻擊黎巴嫩南部。

以色列與真主黨近幾個月來一直針鋒相對、互相攻擊，但自伊朗本月13日向以色列發射飛彈後，雙方交火情況加劇。

根據軍方官員，就在塞儒內造訪聯合國駐黎巴嫩臨時部隊位於納庫拉（Naqoura）的總部幾個小時前，以色列對黎巴嫩南部鄰近聯合國維和部隊所在地的區域發動了更多的夜間襲擊。

什葉派 以色列 戰爭 法國 黎巴嫩

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