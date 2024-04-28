孟加拉熱爆！熱浪未歇校園卻重開放 父母憂孩子健康
儘管導致孟加拉當局20日下令關閉全國學校的熱浪尚未結束，數以百萬計的學生仍於今天重返校園。
法新社報導，伊斯蘭教國家孟加拉工作日為週日至週四，焦急的家屬今天陪伴孩子到校門等上課。
女兒在首都達卡（Dhaka）一所公立學校就讀的貝岡（Lucky Begum）說：「我陪13歲的女兒去學校。她很開心學校開放了。但我很緊張。」
貝岡告訴法新社：「實在太熱了。她已經起汗疹，我希望她不會生病。」
慈善組織「拯救兒童基金會」（Save the Children）本週發布聲明表示，這次學校關閉導致大約3200萬名學生必須待在家中。
達卡過去一個星期的平均最高氣溫，比過去30年同期平均值高出攝氏4至5度。氣象單位預測炎熱天氣還會持續好幾天。
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