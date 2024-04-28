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印尼代表處與台商會辦ESG碳排講座 探討企業節能淨零

中央社／ 雅加達28日專電
駐印尼代表處與印尼台灣工商聯誼總會27日舉辦ESG碳排說明會，KPMG安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家（台上左邊）向台商代表解釋ESG對企業的影響以及印尼低碳政策。中央社
駐印尼代表處與印尼台灣工商聯誼總會27日舉辦ESG碳排說明會，KPMG安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家（台上左邊）向台商代表解釋ESG對企業的影響以及印尼低碳政策。中央社

印尼代表處與印尼台灣工商聯誼總會昨天舉辦ESG碳排說明會，吸引近50人參加。主辦方邀請KPMG安侯碳資源服務公司及印尼研華科技代表，向台商講解印尼的淨零政策和目標，及對企業的影響等。

駐印尼代表處經濟組與印尼台灣工商聯誼總會，昨天在雅加達舉辦ESG碳排說明會。駐印尼代表處經濟組組長路豐璟向中央社表示，經濟部長期鼓勵海外台商掌握ESG趨勢，節能減碳永續經營。他說：「台灣預計2050年達到淨零碳排，印尼則是2060年，因此我們有很多經驗可以和印尼分享。」

路豐璟補充，「印尼大部分的台商從事製造業，出口產品至歐美須符合（淨零）相關標準，因此與碳排與台商息息相關」。

印尼台灣工商聯誼總會總會長王昇彬則指出，印尼與碳排淨零有關的規劃目前只有時程，尚未有法規，但他認為，未來隨時可能會實施，因此台商需提前做好準備。

KPMG安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家在講座上，向近50名台商代表解釋ESG對企業的影響以及印尼低碳政策。他指出，因應印尼設定的減碳目標，重點發展的產業包括能源、運輸、工業減碳和碳權四大範疇。

黃力家表示，淨零是全球趨勢，所有企業都必須要遵守相關規範，像是國際供應鏈需達到淨零需求，台商若要在國際供應鏈上競爭，就必須符合相關要求。

印尼已設定2060年淨零排放目標，歐盟2035年開始則將禁止販售化石燃料新車。黃力家提及許多與淨零有關的商機，他說：「台商若能在電動車、充電樁及儲能上佈局，就能搶得商機。」

他表示，再生能源也是一個能關注的領域，台商可以創造再生能源，像是太陽能、風能和生質能。另外，若台商在減碳時產生碳權，則可以販售給需要碳權以抵消碳排放的單位。

另外，主辦方也邀請印尼研華科技工業物聯網部門經理伊爾萬托羅（Irwantoro Tjoe），向台商介紹研華如何透過軟硬體，協助在印尼的企業實現碳中和、淨零及減碳等目標。

伊爾萬托羅舉例說：「我們公司能提供企業能源監測系統，可監測水、電、天然氣和再生能源的使用狀況。」

印尼Efortech Solutions公司主任漢格（Hanggar Cahya Kusuma）則在講座上，分享該公司如何為不同產業提供能源管理服務。

漢格向中央社說：「在減碳上，短期看似節能，但若公司很早就開始做，從長遠來看，當公司業務成長時，將會有所幫助，或是得以出口更多產品至歐洲和其他國家。」

印尼 台商 減碳

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