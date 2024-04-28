馬尼拉38.8度破紀錄高溫！體感溫度達45度 菲律賓異常酷熱恐至5月中

東南亞地區最近幾天極度炎熱，菲律賓首都馬尼拉出現攝氏38.8度破紀錄高溫，菲國氣象單位今天表示，國內這種異常酷熱的天氣預計至少會持續到5月中旬。

菲律賓國家氣象單位的數據顯示，馬尼拉昨天出現破紀錄的攝氏38.8度高溫，酷熱指數（heat index，即體感溫度）更達到攝氏45度。

法新社報導，許多菲律賓人紛紛湧進裝設空調的購物中心和游泳池避暑。

65歲的包蒂斯塔（Nancy Bautista）在馬尼拉附近的甲美地省（Cavite）經營渡假村，她形容這是自己一輩子經歷過最熱的天氣，渡假村因此完全客滿，「我們的客人大多是朋友和家人，他們都在泳池裡游泳消暑」。

菲律賓教育部今天宣布，由於極端炎熱和吉普尼（Jeepney）司機發動全國罷工，所有公立學校4月29日、30日將暫停實體課程2天。

菲律賓教育部管理全國超過4萬7000間學校，許多學校都沒裝空調，學生得擠在通風不良的教室裡汗流浹背。

部分吉普尼司機也打算從29日起進行為期3天的全國罷工，以抗議政府計劃逐步汰換這種許多菲律賓民眾用於通勤和通學的車輛。

吉普尼外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的公共交通工具之一。