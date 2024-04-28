妻子涉貪總理有意辭職 西班牙民眾上街挽留、內閣大多數政黨也支持

「妻子貪汙與總理桑傑士無關，盼政府繼續推動擴大社福行動、別下台！」西班牙27日有至少1.2萬名支持總理桑傑士的群眾上街遊行，呼籲他不要下台。桑傑士妻子高梅茲近日遭極右派NGO爆料以私人公司承包政府工程，但桑傑士認為這些都是抹黑。近來歐洲各國的極右派也因歐洲議會選舉而蠢蠢欲動。

妻涉嫌貪疫情紓困

根據《英國廣播公司》報導，高梅茲被極右派NGO「乾淨之手」爆料，高梅茲經營的「IE非洲中心」與全球旅遊社，與西班牙「歐洲航空」公司之間的合約關係，歐洲航空在新冠疫情間獲得4.75億歐元的紓困，極右派質疑高梅茲透過限制招標，讓紓困流入自己口袋。

桑傑士陣營對此表示否認，但馬德里法庭近日將對高梅茲展開調查，讓桑傑士有意辭職，他將在29日宣布是否要為此離開總理位置。而上街的民眾聚集在社會黨馬德里總部面前，高喊「不要放棄！」、「你不孤單！」、「請政府持續保障女性、LGBTQ+等少數族群！」

極右派盼擴大支持度

他雖然率領的是聯合內閣，但目前內閣大多數政黨仍支持他，連黨內向來與他意見不合的幾個領袖也都表態支持他繼續留任。

但右派反對黨人民黨批評他把自己打造成受害者，卻不願負起相關政治責任。《歐洲新聞網》提到，歐洲議會將於6月6日至9日舉行選舉，各國的極右派都因為反移民、抱怨經濟衰退的聲浪獲得不少支持，且各國極右派大多也對歐盟感到疑慮。

以法國為例，已經有53%民眾表示有關法國利益的問題將是他們投票優先考量，僅有47%回答歐洲利益。【更多精采內容，詳見 】