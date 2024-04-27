全球能源需求攀升 OPEC秘書長：當前還不到石油末路

石油輸出國家組織（OPEC）秘書長蓋斯表示，能源需求攀升意味替代品仍達不到能取代石油的規模，目前還不到石油的末路，且各國焦點應擺在減少排放而非視石油為寇讎。

路透社報導，石油輸出國家組織秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）在今天出刊的「中東經濟調查」（MEES）有專欄投書。他說，當前一種令人憂心的敘事趨勢是頻繁使用石油終結等用字，這可能在研擬相關政策時引發能源混亂。

蓋斯寫道：「如果這導致對石油供應的投資減少，但石油需求卻不斷增加－如同今日所見，這該怎辦？現實就是當前還不到石油的末路。」

相較諸如國際能源總署（IEA）等機構預測石油的使用將在2030年底前達到高峰、之後開始下降，OPEC卻相信今後幾十年的石油用量都會保持增長。

蓋斯指出，石油業正投資像碳捕捉、利用與封存（CCUS），以及直接從空氣除碳（DAC）和綠氫等技術，顯示「一面減少碳排、一面生產世界所需的石油能並行不悖」。

他還說過去20年世界已投資9.5兆美元於能源轉型，然至今風力與太陽能在世界能源供應佔比仍僅4%，電動車在全球車輛的總佔比已只有2%到3%，「現實就是許多替代品在需求規模上仍不足以取代石油，或是很多地方難以取得」。

今年底COP29聯合國氣候峰會將在亞塞拜然舉行。亞塞拜然總統今天表示，他們將捍衛石油、天然氣生產國投資業內的權益，也提到儘管各國定下氣候目標，化石燃料需求依然強勁。

亞塞拜然將於11月舉辦聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）。作為氣候峰會主辦國，亞塞拜然將督導近200國關於如何籌集更多資金應對氣候變遷、減少導致暖化的溫室氣體排放等相關談判。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天在柏林一場氣候會議說：「身為富含化石燃料的亞塞拜然領袖，我們當然要捍衛持續投資與生產石油、天然氣國家的權益，因為世界仍離不開石油與天然氣。擁有化石燃料的國家，也應在氣候相關議題展現團結一致。」

去年在阿拉伯聯合大公國的COP28氣候峰會，各國在閉幕前達成一項全球性協議，籲「擺脫化石燃料」以利2050年底前實現淨零排放。

未來幾年各國將如何落實擺脫化石燃料仍待觀察。阿利耶夫表示，鑒於目前地緣政治局勢，亞塞拜然將在2027年底前增加對歐洲的天然氣出口量，達到200億立方公尺。