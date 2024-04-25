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抓包！中國包庇援俄軍火船停泊浙江 恐成布林肯訪中議題

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國智庫皇家聯合軍事研究所取得衛星照片揭露，中國從今年2月開始提供被華府制裁的俄羅斯商船安格拉號駐泊在浙江省東部，此事料將成為本周美國國務卿布林肯訪中的議題之一。圖為安格拉號駐泊中國浙江私人船廠衛星照片。路透
英國智庫皇家聯合軍事研究所取得衛星照片揭露，中國從今年2月開始提供被華府制裁的俄羅斯商船安格拉號駐泊在浙江省東部，此事料將成為本周美國國務卿布林肯訪中的議題之一。圖為安格拉號駐泊中國浙江私人船廠衛星照片。路透

路透報導，英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）取得衛星照片揭露，中國從今年2月開始提供被華府制裁的俄羅斯商船「安格拉號」（Angara）駐泊在浙江省東部舟山市一家私人船廠，現在正值美國國務卿布林肯訪中行，憂心北京加大對俄國的援助，此事預計成為美中對話的重點。

皇家聯合軍事研究所最近取得美國衛星公司Planet Labs衛星照片指出，2022年5月起遭華府制裁的「安格拉號」，自去年8月開始，總計運送數以千計裝有北韓軍火的貨櫃到俄國，該船目前駐泊在浙江省舟山市鑫亞船舶修造公司。

安格拉號先前行經朝鮮海峽前往中國途中，可能出於安全原因短暫開啟過收發器，被船舶追蹤系統「自動識別系統」（AIS）識別出來。該船疑似為了進行修理維護，在2月9日抵達中國前，曾在1月停泊北韓和俄羅斯港口，當時收發器處於關閉狀態。抵達中國停泊處後也關閉了自動識別系統。

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）本月才表示，假如北京加大對俄國援助，華府不會「坐視不理」。

美國國務院發言人表示，已經接到「可靠、公開來源的多份報告」顯示「安格拉號」現在正駐泊中國港口，並且已經向中國當局提起疑慮。

美國 華府 衛星

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