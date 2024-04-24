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全日空航機降落新千歲機場 疑故障暫停跑道檢查

中央社／ 東京24日綜合外電報導

一架全日空航機今天降落日本北海道新千歲機場時，疑因油壓系統故障暫停跑道上，一度造成新千歲機場僅剩一條跑道供其他航機起降。該航機共搭載200多人，暫未傳出人員受傷。

日本北海道放送（HBC）報導，這架全日空（AllNippon Airways）71號班機，今天下午4時從東京羽田機場起飛後，在下午5時30分左右降落新千歲機場。

全日空表示，可能是機體油壓系統發生故障，慎重起見所以暫停跑道上。

當地的札幌電視台（STV）報導，獲報前往機場的消防人員表示，現場並無火災，他們抵達時機翼已沒有冒煙。這架航機共搭載9名機組員及202名乘客，目前暫未接獲有人員受傷的通報。

全日空表示，由於機體降落時所需油壓不足，目前正在針對機體進行檢查，並調查可能原因。

日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，有接獲該航機機翼冒煙的通報，但當航機關閉發動機後已不再冒煙。

北海道機場公司表示，這起事件造成擁有兩條跑道的新千歲機場關閉其中一條跑道，其他航機起降全仰賴另一條跑道。

正好搭乘該航機的NHK員工表示，可以聽到客艙廣播說明「因為液體外洩正在進行檢查，但不用擔心發生火災」。

北海道 新千歲機場 日本

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