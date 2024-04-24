蘇納克點名中俄威權軸心 提高國防預算至GDP2.5%

英國首相蘇納克今天說，由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」（an axis of authoritarian states）日益強勢，且與它們各自的代理人正以更快的速度，同時間在更多地點造成更多的不穩定。

蘇納克（Rishi Sunak）說，這些威權軸心國彼此之間持續增加協同行動；它們有共同的目標，要重塑世界秩序。世界局勢如今是冷戰結束以來最危險，英國及其盟友絕對不可自滿。

他指出，看似在距英國遙遠的地方發生的事件，也可影響英國本身的安全與繁榮。他提到，印太區域潛在的衝突引爆點足以對全球經濟造成比2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情更重大的衝擊。

蘇納克宣布，英國將持續提高國防支出，未來6年擬額外投資750億英鎊（近新台幣3.1兆元），並至2030年達到一年870億英鎊、也就是國內生產毛額（GDP）2.5%的水準。

他提到，相關預算規劃無須政府提高舉債或借款，且顯示英國經濟情況已有能力負擔新增防衛支出，而擴大防衛支出同時有助振興英國產業。

首相府指出，這是英國近一個世代、也是冷戰結束以來，最大規模的長期安全防衛投資及國防變革。

英國目前防衛支出約占GDP的2.3%，但國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）等官員近期力主將防衛支出拉高至GDP的2.5%、甚至3%。

蘇納克曾承諾在「經濟和財政條件許可」的前提下，將英國防衛支出提高至GDP的2.5%，但未提出具體時間表。今天的宣布則明確點出未來6年的規劃方向。

蘇納克說，他希望英國提高防衛支出有助激勵其他北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國「起而效尤」，共同面對歐洲安全的歷史轉折點。

2014年，在俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）後，北約各國達成共識，防衛支出應達各國GDP的2%。蘇納克今天說，若各國防衛支出最低標準能由現行GDP的2%提升至2.5%，則北約整體防衛支出將增長超過1400億英鎊。

以金額計，英國在今天以前已名列北約前3大防衛支出國。不過，若比較防衛支出在各國GDP的占比，北約評估資料顯示，英國在2023年仍落後波蘭（3.9%）、美國（3.5%）、希臘（3%）、愛沙尼亞（2.7%）、立陶宛（2.5%）等國家。

蘇納克今天訪問波蘭，與總理圖斯克（DonaldTusk）及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談，並赴軍事基地慰問部署當地協助強固北約東翼的英國軍隊，在現場與史托騰柏格舉行聯合記者會。

蘇納克說，新增防衛預算有3大優先投資方向：引導英國的防衛產業及早進入備戰狀態、強化防衛科技創新、長期支援烏克蘭。

首相府說明，烏克蘭戰爭顯示，決定勝敗的關鍵因素之一，是防衛產業能否在短時間內大幅提高產能，進入可依戰場需求隨時供應關鍵軍備的運作模式。

英國因此將在未來10年至少加碼投資100億英鎊，以強化英國軍需供應鏈和軍火儲備；政府並將透過簽訂多年期合約，向國內軍工業傳達明確的長期需求訊號。

此外，為確保英國在現代戰爭的優勢，未來國防預算將投入至少5%於高科技研發。新設立的「防衛創新局」（Defence Innovation Agency）將統籌管理研發投資，促進國防採購效率。

運用高科技、效益突出，但成本相對低廉的武器將是其中一個重點投資標的。

烏克蘭戰場廣泛應用的無人機、以及英國的「龍火」（Dragonfire）雷射定向能武器都是例子。蘇納克提到，一發「龍火」的成本僅約10英鎊，但精準度相當於自1公里外擊中一枚1英鎊硬幣（直徑約23公釐）。英國海軍艦艇預計2027年即可配備「龍火」，較原定時程提前。

在長期支援烏克蘭方面，蘇納克指出，若允許俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭稱勝、繼而放膽攻擊可能含北約成員國在內的歐洲國家，則屆時要擊退俄羅斯，代價勢必比現在支持烏克蘭的成本要高。

他指出，提高防衛預算後，英國對烏克蘭的支援將更穩定且有系統。除了今年1月率先與烏克蘭簽署長期安全保證協定，蘇納克說，英國將向烏克蘭提供長期的軍援資金保證，也就是「只要烏方有需求」，英國用於軍援烏克蘭的支出每一年都將至少維持在現有水準。

蘇納克提到，還沒有任何一個國家曾對烏克蘭做出這樣的長期承諾。