快訊

花蓮餘震不斷...國家災防科技中心LINE從昨晚就「停更」 國科會揭原因

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

稱兩國雙邊關係處於史上最好時期 俄外長：俄中貿易幾乎去美元化

中央社／ 台北23日電
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。 歐新社
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。 歐新社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日在莫斯科出席會議時指出，俄中貿易合作全面發展，兩國之間超過90%的結算都以本國貨幣進行，幾乎完全「去美元化」。

綜合俄羅斯衛星通訊社、陸媒觀察者網報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，「俄中經貿合作正積極發展，雙邊經濟關係幾乎完全去美元化。如今，90%以上的相互結算已轉換為本國貨幣」。

他並表示，兩國能源領域的合作正在穩步推進，俄羅斯農產品對中國市場的供應有所增加，投資和工業領域的聯合項目正在進行。

他說，俄中都感受到了這種合作的互利性，兩國雙邊關係正處於前所未有的水準，處於歷史上的最好時期。

報導提到，中俄兩國貿易近年快速成長，2021年雙邊貿易額達1468.7億美元（約新台幣4.79兆元），年增35.9%；2022年進一步成長，達1902億美元；2023年首次突破2000億美元，達2401億美元，提前一年實現達成2000億美元貿易額的目標。

外電指出，俄烏戰爭爆發以及美國與盟友對俄實施制裁後，俄羅斯正努力降低美元和歐元在俄國經濟中的作用，將貿易從歐洲轉向亞洲。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年8月在金磚國家領導人峰會表示，金磚國家正尋求減少相互交易中對美元的依賴，「我們（金磚國家）經濟關係的『去美元化』進程正蓄勢待發，我們正在努力制定有效的相互結算以及金融貨幣監管的機制」。

針對中俄經貿關係，中國商務部發言人何亞東今年初曾指出，中俄經貿合作近年持續穩定發展。商務部將與相關部門全力落實兩國元首達成的重要共識，鞏固中俄貿易投資合作良好發展趨勢，加強兩國企業和地方間合作，不斷豐富中俄經貿合作內涵。

俄烏戰爭 俄羅斯 貨幣

延伸閱讀

美副國務卿：美歐無意將北約擴及印太地區 此類傳聞是中俄宣傳

烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

進一步疏遠俄羅斯？日本成烏克蘭大力資助方 立場轉變原因曝光

美指助俄羅斯提升國防產能 大陸駐美大使館：沒提供武器

相關新聞

傳南韓軍方擬禁用iPhone「但不禁止三星電子手機」 原因曝光

韓國前鋒報（The Korea Herald）23日引據多名軍方消息人士報導，由於南韓軍方日益擔心錄音可能洩露敏感訊息，...

涉嫌為北京情蒐 德國極右派歐洲議會議員助理傳被逮

路透、美聯社、法新社引述德國檢方及德媒報導，極右派「德國另類選擇黨」的歐洲議會議員克拉一名助理22日遭當地警方逮捕，他被...

涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

德國極右派歐洲議會議員助理Jian G涉嫌間諜罪遭逮 背景曝光

據德國安全部門所稱，德國極右翼政黨選項黨（AfD）歐洲議會大選首席候選人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇員因為涉嫌為中國擔任間諜被警方逮捕。...

稱兩國雙邊關係處於史上最好時期 俄外長：俄中貿易幾乎去美元化

俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日在莫斯科出席會議時指出，俄中貿易合作全面發展，兩國之間超過90%的結算都以本國貨幣進行，幾乎...

波蘭立陶宛聯合軍演 保衛北約東翼的「阿基里斯腱」

為防止北大西洋公約組織（NATO）可靠性被削弱，波蘭和立陶宛近期在蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）進行軍演，約逾1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。