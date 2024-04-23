印尼憲法法院確認當選總統 普拉伯沃：為未來做準備

印尼憲法法院昨天以證據不足為由，駁回2位總統候選人提出的選舉爭議的請願，確認普拉伯沃當選總統。普拉伯沃感謝憲法法院，表示「是時候為未來做準備」。

印尼憲法法院昨天裁決有關選舉爭議的請願，先後駁回2月大選的總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）要求重新選舉的請願，以及另一位候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）要求撤銷普拉伯沃（PrabowoSubianto）當選資格的請願。

印尼憲法法院表示，請願沒有法律依據，且沒有證據顯示總統、國家機構、地區官員或政策干預選舉或影響選民決定。這也代表在2月大選以58.59%得票率獲勝的普拉伯沃，確認當選總統。

「時代報」（Tempo）今天報導，普拉伯沃昨天在官邸發表聲明，對憲法法院完成總統選舉爭議的審理程序表示感謝。

普拉伯沃說：「我們現在正在為未來做好準備。」並證實，印尼選舉委員會（KPU）將於24日正式宣布他為總統當選人。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）也就憲法法院對選舉爭議的裁決做出回應。他說，尊重憲法法院的裁決結果，並邀請各方團結，繼續為國家發展努力。

「羅盤報」（Kompas）報導，佐科威說，「政府尊重憲法法院的最終決定，這項決定具有約束力」，指出地緣政治確實為所有國家帶來壓力。他說：「現在是團結起來，努力發展我們國家的時候了。」