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去年全球軍費2.4兆美元創新高 專家：反映全球和平穩定惡化

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
烏克蘭砲兵廿一日在東北部哈爾科夫州以自走砲對俄軍開火。俄烏戰爭、中東和亞洲情勢緊張，導致去年全球軍費大增。（法新社）
烏克蘭砲兵廿一日在東北部哈爾科夫州以自走砲對俄軍開火。俄烏戰爭、中東和亞洲情勢緊張，導致去年全球軍費大增。（法新社）

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）公布報告指出，二○二三年全球軍費支出比二○二二年增加百分之六點八，是二○○九年以來最大年增幅，總額二點四兆美元也創歷史新高。台灣二○二三年軍事支出較前一年增加百分之十一，達一六六億美元（約台幣五四五○億元），總額排名全球第廿一，較前一年的第廿名下降一名。

報告指出，由於俄烏戰爭中東局勢和亞洲日趨緊張，非洲、歐洲、中東、亞洲與美洲等五大地區軍費全增加，是二○○九年以來首見，尤以歐洲、亞洲、中東地區最為顯著。

美國、中國大陸、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯是去年全球前五大軍火消費國。美國軍費總額達九一六○億美元，較前一年增百分之二點三，占北約成員國總額百分之六十八。

大陸是世界第二大軍費支出國，去年總額預估為二九六○億美元，比前一年增加百分之六，是大陸連續第廿九年增加軍費。法新社說，在北京加強軍事建設、區域緊張局勢惡化下，促使鄰國在軍事方面投入更多資金。

日本去年軍費為五○二億美元，台灣一六六億美元，都成長了百分之十一。同時，全球第四大軍事支出國印度軍費增加百分之四點三，達到八三六億美元。

ＳＩＰＲＩ研究員田楠表示，由於俄烏戰爭，烏克蘭、俄國和眾多歐洲國家軍費增加。

俄國去年軍費增加百分之廿四，來到一○九○億美元。自俄國二○一四年從烏克蘭手中併吞克里米亞以來，莫斯科軍費已增加了百分之五十七。

烏克蘭軍費增加百分之五十一，來到六四八億美元，但烏克蘭也獲得三五○億美元軍援，其中大部分來自美國，這意味烏國本身軍費支出加上外援，軍費總額約達俄國軍費的九成以上。

不過，田楠說，烏克蘭如今將國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之卅七用在軍費，政府開支百分之五十八用來作戰，未來能增加的空間「非常有限」。相較之下，經濟規模較大的俄國，軍費只占其ＧＤＰ百分之五點九。

和烏克蘭接壤的波蘭是去年軍費增幅最大的歐洲國家，一口氣漲了百分之七十五，來到三一六億美元。

中東地區去年軍費達二千億美元，增加百分之九，是中東過去十年來最高年增幅。中東最大軍費支出國沙烏地阿拉伯增幅達百分之四點三，總額約七五八億美元；第二大支出國以色列增加百分之廿四，達二七五億美元，一大因素是以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰爭。

田楠表示，俄烏戰爭毫無結束跡象，加上當前中東局勢和亞洲日趨緊張，各國可能會繼續提升軍力。他說，「預計這種成長趨勢至少將持續好幾年，這反映出全球和平穩定的惡化」。

中東 俄烏戰爭 軍費

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