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涉嫌為大陸從事間諜活動 2名英國男子遭起訴

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國倫敦西敏區治安法庭外觀。兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，他們預定26日在西敏區治安法庭受審。美聯社
英國倫敦西敏區治安法庭外觀。兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，他們預定26日在西敏區治安法庭受審。美聯社

英國BBC報導，兩名英國男子被控違反英國「政府機密法」，為中國大陸從事間諜活動，涉嫌「提供可能對敵人有用的資訊」。

倫敦警方表示，32歲的貝里（Christopher Berry）和29歲的卡許（Christopher Cash）被控「將文章、筆記、文件和資訊提供外國」。警方稱，這是一起非常嚴重的指控，調查極為複雜。

倫敦警方說，警方曾在去年3月逮捕兩名男子，他們隨後又獲得保釋。針對貝里的指控是從2021年12月至去年2月，卡許則是2022年1月至去年2月，兩人「出於不利於國家安全和利益為目的，取得、收集、記錄、出版或向其他人傳達可能直接或間接對敵人有用的文章、筆記、文件和資訊」。

兩人預計26日在西敏區治安法庭受審。

倫敦 英國

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