印尼憲法法院駁回落選候選人請願 普拉伯沃確認當選

印尼憲法法院今天駁回2名落選總統候選人提出有關選舉爭議的請願。並指出，請願沒有法律依據，且沒有證據顯示總統、國家機構、地區官員或政策干預選舉或影響選民決定。這也代表在2月大選獲勝的普拉伯沃，確認當選總統。

印尼憲法法院今天裁決有關選舉爭議的請願，先後駁回印尼2月總統大選落選的總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）要求重新選舉的請願，以及另一位落選的候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）要求撤銷普拉伯沃（Prabowo Subianto）當選資格的請願。

印尼2月14日舉行總統大選，選委會3月中確定普拉伯沃與吉伯朗獲勝，但落選的2名總統候選人雅加達前省長阿尼斯，以及代表執政黨民主奮鬥黨（PDIP）參選的甘查爾皆拒絕承認敗選，並針對大選結果各自向憲法法院提出異議。

「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，印尼憲法法院指出，沒有證據表明選舉存在系統性或大規模舞弊行為，也沒有證據顯示總統、國家機構、地區官員或政策左右投票，或影響選民決定。

首席大法官蘇哈托約（Suhartoyo）宣布阿尼斯請願裁決時說：「原告的請願完全沒有法律依據。」並指出，5名法官裁定駁回請願，另有3名法官則持不同意見。

阿尼斯3月中向法院要求推翻普拉伯沃獲勝的結果，並指控大選存在諸多違規與舞弊行為，要求重新舉行選舉。

另外，阿尼斯也要求憲法法院撤銷副總統當選人吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）的候選人資格，理由是吉伯朗憑藉自己的父親和姑丈關係，擁有不公平的差別對待。

吉伯朗是現任總統佐科威（Joko Widodo）長子，他被認為受益於憲法法院去年一項裁決，而得以不受年齡限制參選，等同是法院為吉伯朗掃除參選障礙。

負責此爭議裁決的首席大法官安華（AnwarUsman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

針對吉伯朗的副總統候選人資格，憲法法院法官阿利夫（Arief Hidayat）今天表示，憲法法院道德小組對安華採取的紀律處分，不能做為吉伯朗涉及裙帶關係和濫用權力的證據。

他補充說，道德小組無權廢除憲法法院的裁決，這代表修改後的正副總統參選年齡規定仍然有效。意指吉伯朗的副總統候選人資格合法。