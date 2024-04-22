快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

劍指中國 美菲將展開肩並肩軍演

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導

中國在南海日益獨斷推升衝突疑慮之際，菲律賓美國今天將動員數千名軍人展開聯合軍事演習。

法新社報導，一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演將集中在菲律賓北部和西部舉行，地點靠近南海和台灣的潛在衝突熱點。

南海航道每年航運貿易額超過3兆美元，中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，不顧國際法庭裁決認定中方立場並無法律依據。

為了因應中國日益增長的影響力，美國持續加強與菲律賓等亞太地區國家的聯盟。

美菲是長年條約盟友，自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，兩國不斷加強防務合作。

儘管菲律賓的武裝薄弱，但因為地理位置靠近南海和台灣，若美國與中國發生衝突，菲國將成為美方重要的合作夥伴。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）將首次加入肩並肩演習。菲國海岸防衛隊船隻先前在南海執行任務時，曾多次與中國海警船發生衝突。

南海 美國 菲律賓

延伸閱讀

劍指中 美「泰風」首現第一島鏈 新陸基飛彈系統部署菲律賓

美菲「擊沉演習」 中國製軍艦當靶船 環時：表演很滑稽

美軍在菲部署中程飛彈 南海情勢再升高

潛客必追！ 4/19-4/21台灣國際潛水展 潛進菲律賓 開箱深海寶藏

相關新聞

2023全球軍費開支達新高 歐亞中東漲幅最顯著

根據今天公布的研究報告，隨著世界各地緊張局勢升溫，全球2023年軍事支出達10多年來最大漲幅，創下2.4兆美元的空前新高

劍指中國 美菲將展開肩並肩軍演

中國在南海日益獨斷推升衝突疑慮之際，菲律賓和美國今天將動員數千名軍人展開聯合軍事演習

疫後重建資金 波蘭收到歐盟凍結支援款項

歐盟支援成員國疫後重建的資金，先前擔憂波蘭法律正義黨舊政府不遵守法治原則而遭擱置。新政府去年底上任，歐盟近日撥款63億歐...

就加強打擊犯罪公投之際 厄瓜多典獄長遭槍殺

厄瓜多一所監獄的典獄長今天遭人槍殺，在此同時為了打擊與幫派相關的犯罪激增，全國各地公民就擬議的更嚴厲措施進行投票

條件太嚴苛？LV進駐全日本最賺錢的伊勢丹百貨 竟花了40年

位於東京的伊勢丹百貨新宿本店為全日本第一的百貨金雞母，這兩年的營業額甚至超越泡沫經濟時代。而路易斯．威登（LV）是全球銷量數一數二的奢侈品牌，但不可思議的是，LV正式進駐伊勢丹本店，卻花了超過40年。...

新加坡「李氏王朝」告終 李顯龍卸任後黃循財接班面臨的3大考驗

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：拜登政府一邊派高階官員訪陸穩定關係，一邊高舉反傾銷大旗為年底大選打算，醞釀中的新一輪貿易戰是否會成為美中關係一大變數？ 看點2：新加坡總理李顯龍宣布5月中卸任，結束近20年執政，意味著掌權長達半世紀的「李氏王朝」時代落幕，接班人黃循財如何應對眼前的3大考驗備受關注。 看點3：伊朗為報復使領館遇襲事件，13日朝以色列發射超過300枚飛彈和無人機，以軍隨即於19日對伊朗境內發動反擊，兩國之間長達數十年的「影子戰爭」不再，為中東局勢埋下變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。