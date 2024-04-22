布林肯本周訪陸 兩點聚焦

美國國務卿布林肯本周將訪問中國大陸，商討台海、烏克蘭、北韓與中東等地的情勢，以及中國大陸不公平貿易等議題。但美國聯邦眾議院已加強對中國大陸施壓，通過總規模950億美元的安全援助烏克蘭、以色列及台灣法案，並要求TikTok須一年內脫離字節跳動，否則將在美國遭禁。

美國國務院20日表示，布林肯將於24~26日造訪北京與上海。美方官員表示，布林肯將警告北京當局，若中國大陸不停止出口軍武相關的技術到俄國，美國將考慮對中國大陸金融機構採取懲罰行動，成為布林肯迄今對中方官員的最明確警告。

此外，美國一直在準備台灣準總統賴清德在5月20日的就職典禮，布林肯將敦促中方克制，維持台海和平與穩定。他也將提到中東危機、中國大陸在南海的挑釁行為、以及北韓的魯莽言詞與行動，並將明確而坦率地提出美國對人權、不公平經濟及貿易行為、中國大陸工業產能過剩等問題的關切。

眾議院20日也接連通過總規模950億美元的國安法案，批准對烏克蘭軍援及金援600億美元，軍援以色列263億美元，以及對印太地區軍援81億美元，其中包括對台軍援。在81億美元的「印太安全補充法案」中，包括20億美元提供台灣及主要盟友的外國軍事融資（FMF），及19億美元用於補充提供給台灣的防禦性軍事物資。

眾院也通過「21世紀透過實力達成和平法案」，內容括凍結俄羅斯主權資產、制裁伊朗、以及要求字節跳動須在一年內出售TikTok，否則TikTok將在美國面臨全國禁令。