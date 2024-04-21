總值950億美元！美國眾議院通過援助烏、以、台法案 各國反應曝光

美國眾議院周六（4月20日）通過總價值950億美元的對外援助法案，其中包括《烏克蘭安全補充撥款法案》，為向烏克蘭提供數百億美元資金掃清了道路。這項價值610億美元的援烏克法案包括經濟和武器援助，此前因共和黨強硬派的反對而拖延了數月之久。

該法案最終以311票對112票獲得通過。法案還允許美國沒收和出售俄羅斯資產，並將其交給烏克蘭用於重建。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）在Telegram上寫道，美國展現出為和平與安全而戰的領導力和決心：「我們將獲得用於得勝和重建的重要資源。我呼籲擁有俄羅斯資產的其他國家烏克蘭仿效這一做法」。

烏克蘭總統澤連斯基表示，感謝美國立法者做出「使歷史維持正軌」的決定。

除了援烏法案外，眾議院還通過了《以色列安全補充法案》及《印太安全補充法案》，提供260億美元給以色列及用於加沙地區人道援助，80億美元用於軍援台灣及維持印太地區和平穩定。

台灣國防部周六發布新聞稿，感謝美國國會在中東沖突加劇，俄羅斯侵烏戰爭持續之際，仍同意編列81.2億美元，以確保台海和平穩定。

以色列總理內塔尼亞胡也感謝美國眾議院以壓倒性多數通過援助法案，該法案「顯示出兩黨對以色列的大力支持，並捍衛了西方文明」。

接下來法案將提交參議院。由於拜登所領導的民主黨在參議院中佔微弱多數，法案在未來幾天內通過幾乎已是板上釘釘。

美國總統拜登贊揚兩黨議員稱，「在這各關鍵的拐點，他們團結一致，響應歷史的召喚。」

「我敦促參議院盡快將這一方案提交到我的辦公桌上，讓我能將其簽署為法律，我們就可以迅速向烏克蘭運送武器裝備，以滿足他們在戰場的緊急需求。」

各國如何回應？

烏克蘭總統澤連斯基對眾議院通過援烏法案表示歡迎，並稱這將能拯救成千上萬生命。

他在社群平台X上寫道：「眾議院今天通過的至關重要的美國援助法案將阻止戰爭擴大，拯救成千上萬人生命，並幫助我們兩國更強大」。

北約秘書長斯托爾滕貝格也對美國眾議院批准期待已久的援烏法案表示歡迎。

「烏克蘭正使用北約盟國提供的武器摧毀俄羅斯的作戰能力。這使歐洲和北美都更加安全」。

歐洲理事會主席米歇爾表示，批准對烏克蘭的援助向俄羅斯發出了「明確的信息」。他在 X 上寫道：「那些相信自由和聯合國憲章的人將繼續支持烏克蘭及其人民」。

德國外長貝爾博克在X上回應稱，對烏克蘭和歐洲安全而言，這是積極樂觀的一天。「美國援助烏克蘭的一大障礙已經掃清。烏克蘭最重要的支持者們的心又在一起跳動了」。

俄羅斯則批評眾議院的表決結果，稱這將使美國更富有，並毀掉烏克蘭。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「向烏克蘭提供援助的決定是預料之中的。這將使美利堅合眾國更加富裕，進一步毀掉烏克蘭。這將導致更多烏克蘭人死亡」。

莫斯科曾多次指責基輔希望在西方幫助下戰鬥到烏克蘭不存一人，並稱西方的武器援助延長了戰爭。

台灣感謝美國「堅若盤石」承諾

除了援烏法案外，美國眾議院通過的《印太安全補充撥款法案》以384票對34票壓倒性獲得通過。台灣外交部稱，法案將提供含台灣在內的印太區域國家20億美元「外國軍事融資」（FMF）經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

台灣外交部表示，在《台灣關係法》立法45周年之際，美國國會再次以具體立法行動落實美國對台「堅若盤石」的安全承諾，再次感謝美國國會對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的重視。

中國尚未就美國眾議院通過軍援台灣置評。但在中國外交部周五發布題為「美國對外援助的偽善本質和事實真相」報告，批評美國的對外援助都以「實現美國利益最大化」為根本出發點和落腳點，「無視廣大受援發展中國家的切實利益和長遠發展，自私自利、傲慢自負、虛偽醜陋，肆意干涉他國內政、謀取私利，給世界和平與發展帶來嚴重消極影響」。

（綜合報導）

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