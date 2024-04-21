艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

「哈瑪斯與巴解政府要一起對抗以色列，才有機會讓以色列停戰！」土耳其總統艾爾段20日與哈瑪斯首領哈尼葉會面時，呼籲巴勒斯坦人要團結，才有可能獲得以哈衝突的勝利。外媒分析，艾爾段希望藉此讓國際將注意力重新轉回加薩走廊，並盼降低以色列與伊朗的衝突態勢。避免全面開戰。

轉移國際注意力

根據《半島電視台》報導，艾爾段近日與哈尼葉在伊斯坦堡會面，他表示，巴勒斯坦人若能團結，才有機會在以哈衝突中堅持下去，他也會協助受到壓迫的巴勒斯坦人在國際上發聲。哈瑪斯雖是伊朗附隨組織，但也與土耳其關係不錯，2011年便在伊斯坦堡設立辦事處。

《半島》記者克索羅分析，土耳其希望將國際的目光從以伊衝突重回到加薩走廊，降低以色列與伊朗的衝突局面。以色列在伊朗對其發動大規模無人機與飛彈攻擊後，也對伊朗進行有限的回擊，不過攻擊的卻是有核設施的伊斯法罕省，雙方目前並沒有相應再回擊，但也讓各界相當緊張。

以哈衝突仍難消停

同時在加薩，巴勒斯坦所屬兩大派系哈瑪斯與巴解政府仍彼此對立，巴解對以哈衝突僅在國際上聲援，但未採取軍事回應；以色列仍打算進攻南部大城拉法，但目前有120萬平民在當地避難，以哈衝突已導致3.4萬人死亡、7.7萬人受傷，加薩陷入飢荒的困境，國際近日雖有空投援助，但仍顯杯水車薪。

《以色列時報》提到，土耳其雖曾因經濟理由，與以色列改善關係，但後來因以哈衝突爆發，土耳其轉向支持哈瑪斯，更是最早指控以色列在加薩走廊進行「種族滅絕」的國家。以哈雙方目前停戰卡關，彼此都指控對方開出刁難條件，美國、卡達與埃及雖設法協調，但目前仍未有下文。

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