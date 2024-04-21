省得麻煩！達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理

日本紙鈔每隔20年就會重新設計，現在流通的日圓紙鈔是在2004年首次印刷發行，因此日本將在今年7月發行新版紙鈔。然而，日本紙鈔是用特殊紙張印製，這種紙現在在日本國內已經買不到，而日本人又十分熱愛他們老派的日圓紙幣，那該怎麼辦呢？沒想到最後提供幫助的，竟是遠在數千公里外的尼泊爾農民。...

2024-04-21 11:30