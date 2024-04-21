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省得麻煩！達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理
日本共同網報導，美國達美航空決議，東京羽田機場入境美國轉搭國內線不必接受第2次行李檢查，新規最快今年上路，未來南韓仁川機場、倫敦和法蘭克福均可望比照辦理。
達美航空亞太區副總裁穆莫（Jeff Moomaw）近來受訪透露，達美正在和日本國土交通省及美國當局商議具體細節。
目前日本飛美國轉搭美國國內線旅客，除了出境日本必須接受行李檢查，到了美國轉搭國內線必須再走一次行李檢查流程。
不過隨著疫後各國國門解封，達美決定省去東京羽田飛美國後轉搭國內線的行李檢查流程。
達美在東京羽田機場提供飛往美國6大城市，分別為底特律、亞特蘭大、明尼亞玻利斯、西雅圖、洛杉磯和檀香山。
未來南韓仁川機場、英國倫敦和德國法蘭克福皆可望比照辦理。
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