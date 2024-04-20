快訊

恭喜！「親愛又陌生的新寶寶」吳姍儒宣布懷二寶 孩子性別曝光

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭罹癌王 醫生警告3症狀快就醫

泰緬邊界再傳爆發衝突 緬甸叛軍激戰政府軍

中央社／ 曼谷20日綜合外電報導
圖為緬甸軍方。歐新社
圖為緬甸軍方。歐新社

在相對平靜的一週後，泰國軍方和一名反緬甸軍政府武裝團體發言人今天表示，緬甸政府軍與少數民族武裝團體在緬甸靠近泰國邊界一處重要貿易中心附近，再度爆發激烈衝突。

自從緬甸軍方2021年發動政變、從民選政府手中奪取政權以來，緬甸一直陷入衝突中。

法新社報導，本月稍早緬甸貿易重鎮米瓦迪（Myawaddy）附近爆發激戰，軍政府部隊被迫撤出這座城鎮的若干軍事據點。

這個地區過去一週大致平靜，當地居民通報沒聽見戰鬥聲響。

反對緬甸軍政府的民族武裝團體「克倫民族聯盟」（Karen National Union）表示，在本月稍早的衝突中，部分緬甸政府軍士兵躲到連接米瓦迪和泰國城鎮美索（Mae Sot）的一座橋下。

克倫民族聯盟發言人帕東（Padoh Saw Taw Nee）向法新社證實，該團體正在米瓦迪與緬甸政府軍作戰，但未提供任何進一步的細節。

泰國陸軍駐防泰緬邊境的一支部隊今天清晨表示，衝突仍在持續，一個武裝勢力正鎖定這座橋下的緬甸政府軍士兵。

這支泰國部隊還證實，這座橋現已封閉，部隊士兵正在待命。

另據路透社報導，目擊者、媒體及泰國政府表示，緬甸靠近泰國的東部邊界今天發生激戰，迫使當地約200平民逃離。值此之際，叛亂團體正試圖趕出在泰緬邊界一座橋下躲藏數日的緬甸政府軍士兵。

在泰緬邊界共有3名目擊民眾透露，他們從昨天夜間到今天稍早，聽見一座戰略橋樑附近傳出爆炸和重機槍開火的聲響。

幾家泰國媒體報導說，約有200人跨越泰緬邊界，到泰國尋求暫時庇護。

路透社無法立即核實這些報導，也無法立刻聯繫緬甸軍政府發言人對此發表看法。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin ）表示，他正在關注這場動亂，強調泰國已準備好視情況提供人道救援。

泰國 爆炸 緬甸 賽塔

延伸閱讀

緬甸內戰延燒邊境 解放軍三度軍演 未公布結束時間

開放台灣免簽5月到期 泰國駐台代表：靜候佳音

遊泰國搭機回台做錯1事 荷包失血18700元…網酸「這是常識」

泰國潑水節連假6天釀悲劇 交通事故奪243命、近2千人受傷

相關新聞

泰緬邊界再傳爆發衝突 緬甸叛軍激戰政府軍

在相對平靜的一週後，泰國軍方和一名反緬甸軍政府武裝團體發言人今天表示，緬甸政府軍與少數民族武裝團體在緬甸靠近泰國邊界一處...

曾誇口2030年減排75％ 蘇格蘭如今放棄目標

在氣候目標被英國氣候變遷委員會（Climate Change Committee,CCC）形容為「遙不可及」後，蘇格蘭放...

墨西哥6月選前暴力猖獗 單日傳2市長候選人身亡

墨西哥當局今天表示，接獲2名市長候選人遇害身亡消息，案發地點分別在東北部和南部，為墨國6月選舉前政治暴力猖獗的最新證明

日皇室恐因男丁少消滅？愛子公主婚後有望保皇籍 日朝野協商2提案

為確保日本皇室不因男丁太少而消滅，自民黨昨（19日）開研討會，同意政府專家會議的兩項提案：一是女性皇族婚後保有皇族身分，...

越南北部山區極端天氣 風暴冰雹損5300棟房、上千公頃農田毀壞

越南北部山區過去3天出現風暴、冰雹極端天氣，導致5300多棟房屋、30所學校屋頂被掀開，建物遭毀損，上千公頃的森林與農田...

就在美大門前！ 中國在加勒比海設立前哨引關切

新聞周刊(Newsweek)19日報導，根據外流資料，加勒比海地區位於美國大門口，中國在當地設立前哨的各種動作，引起美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。