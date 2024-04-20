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墨西哥選前慘案又一樁 市長候選人造勢遭刺殺身亡

中央社／ 墨西哥市19日綜合外電報導
墨西哥當局今天表示，市長候選人拉莫斯（圖中）在東北部街頭會見支持者時遭到謀殺，是墨國6月選舉前政治暴力波瀾的一部分。圖取自FB Noé Ramos
墨西哥當局今天表示，市長候選人拉莫斯（圖中）在東北部街頭會見支持者時遭到謀殺，是墨國6月選舉前政治暴力波瀾的一部分。圖取自FB Noé Ramos

墨西哥當局今天表示，一名市長候選人在東北部街頭會見支持者時遭到謀殺，是墨國6月選舉前政治暴力波瀾的一部分。

法新社報導，根據塔茅利巴斯州（Tamaulipas）檢察長巴里沃斯（Irving Barrios），當局已經針對刺殺拉莫斯（Noe Ramos）的凶嫌展開搜捕。塔茅利巴斯州幫派暴力一直十分猖獗。

塔茅利巴斯州安全事務發言人庫維拉（JorgeCuellar）向千禧電視台（Milenio Television）表示，拉莫斯傷重不治。

根據當地媒體報導，中間偏右候選人拉莫斯當時徒步走在街道上，會見曼特市（Mante）居民，卻遭到一名持刀男子攻擊。

墨西哥政治人物往往淪為與貪腐和毒品走私有關的流血事件受害者，特別是在選前。

根據研究公司選舉實驗室（Laboratorio Electoral）統計，去年6月以來，已經約有30名尋求參選的人遭到殺害。

其中包括墨國數一數二危險城市塞拉亞（Celaya）深懷抱負的市長候選人蓋坦（Gisela Gaytan），她今年4月初會見支持者時遭人開槍當街擊斃。

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墨西哥 幫派

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