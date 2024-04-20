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美中情局長：習決心在任內掌控台灣

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）18日警告，中國國家主席習近平已下定決心在政治生涯內控制台灣，認為美國政府應認真看待他的野心。法新社
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）18日警告，中國國家主席習近平已下定決心在政治生涯內控制台灣，認為美國政府應認真看待他的野心。法新社

美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯十八日警告，中國大陸國家主席習近平已下定決心在政治生涯內控制台灣，美國政府應認真看待其野心。

美國之音（ＶＯＡ）十九日報導，伯恩斯十八日出席在德州「布希總統中心」舉行的今年「領導力論壇： 自由呼喚」。他演說時談到，美中競爭面臨許多挑戰，沒人能低估習近平統治下的中國野心。

伯恩斯說，冷戰期間美國與蘇聯的競爭主要與意識形態及軍事有關，但在習近平任內，美中競爭更廣泛，範圍擴展到網路及外太空。現今技術革命改變所有人的生活方式，而中國領導高層也堅決試圖贏得技術競爭。

伯恩斯還說，前述美國面臨的挑戰有許多已擴大到東亞地區，「我認為習近平已下定決心，要在政治生涯內控制台灣。這不代表他計畫明天、下月或明年就要侵台，卻代表我們必須非常嚴肅看待這種野心」。

伯恩斯也認為，中國在疫情後經濟成長速度不如預期，使習近平面臨經濟問題等內部挑戰，因此儘管他野心勃勃，但中國並非無人匹敵的巨人，美國仍應對美中競爭抱有一定程度的信心。

伯恩斯 美國 習近平

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