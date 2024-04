印度大選今開跑！選舉長達44天、莫迪拚第三任期 對台有何影響？

2024年4月中,印度大選登場,將一路延續至6月4日,隨著印度在國際與地緣政治的重要性漸增,台印之間經貿往來愈趨密切,《遠見》整理出三大面向,訪問專家解析印度國會大選,對台灣在政治與經貿上將有何影響。

2024年是全球超級大選年,1月,由台灣鳴第一槍率先開跑,緊接著,2月份的印尼選舉、3月份的俄羅斯選舉,皆受到矚目。4月登場的,則是印度。

身為擁有14億公民的全球人口第一大國,當前經濟也正飛速成長,印度長達六週的馬拉松式選舉,早已吸引國際關注。

選民人數:

印度幅員遼闊、人口眾多,是世界上最大的民主國家之一,今年符合18歲以上投票資格的選民人數,接近9.7億,將在全國逾100萬個投票站,投下神聖的一票。半島電視台分析,此人口數甚至超過美國、歐盟和俄羅斯的選民數總和。

不僅如此,印度早在2019年,以約9億的選民人數,創下史上最大規模的選舉,如今再破紀錄,可謂貨真價實的「地表最大規模的民主活動」!

印度選民也相當積極,上一屆2019年大選投票率高達67.1%,再往回推的2014年大選,也超過66%,女性投票率近年更逐漸提高。

印度幅員遼闊、人口眾多,是世界上最大的民主國家之一。圖為現任總理莫迪的支持者。取自X@narendramodi

選舉日程:

2024年印度選舉從4月19日開跑,選舉分成七階段進行,每個階段都在單日之內完成,所有投票在6月1日結束,選舉結果將於6月4日公布。

為何選舉期間需長達44天?考慮到印度人口眾多、國土廣闊,宗教文化多元,城鄉差距落差大,要讓所有選民都投完票,同時保障投票所安全,必須出動超過1500萬名監管人員,甚至部署聯邦警力,避免警察受當地派系影響,故選舉時程曠日費時。

選舉制度:

印度於1947年從英國獨立後,仍沿用選舉制度,採議會內閣制,國會組成分為總統、上議院(Rajya Sabha-Council of States)、和下議院(LokSabha-House of the People)三個部分。

值得注意的是,2024年4月中登場的印度國會選舉,是針對由人民直接選舉、握有較大實權的「下議院」,候選人將競爭其中的543席(有兩席由總統指定)。

而獲得下議院多數席次的政黨,或是多黨組成的聯合政府,其領導人將受印度總統穆爾慕(Droupadi Murmu)邀請,出任總理一職,也就是印度實權最高的領導人大位。

選前民調:

此次國會選舉,主要看點便是現任總理莫迪(Narendra Modi)領導、當前執政的印度人民黨(BJP),與曾統治印度逾半世紀的印度國大黨(INC)為首、由十多個反對黨組成的在野聯盟競爭。

這場大選的勝敗,將成為影響莫迪可否贏得第三任期的關鍵。長期追蹤各國領導人支持率的美國智庫Morning Consult,4月公布的最新數據顯示,莫迪的國內支持率高達75%,在全球領導人中排名第一,可謂萬夫「莫敵」。

這場大選的勝敗,將成為影響莫迪(圖中)可否贏得第三任期的關鍵。取自X@narendramodi

不過,難處在於印度屬於內閣制,總理並非由選民直接投票選出,而是由國會中取得多數的政黨或聯合政府,推舉領導人出任總理。因此,莫迪人氣雖旺,卻不能「躺著選」,仍需積極替同政黨的議員拉票,增加得票率。

根據印度電視台CNX在4月初的民調,印度人民黨預計可拿下342個席位,若加上其他黨派組成的全國民主聯盟(National Democratic Alliance),可望贏得399 個席位,遠超過下議院半數所需的277個席次。

隨著近年印度影響力崛起,此次國會大選,對印太、亞洲地區的地緣政治也將產生影響。其中,中國和印度兩大國,長期因邊界問題,產生摩擦,近來關係日趨緊繃。

《印度快報》(The Indian Express)分析,自2010年以來,新德里並未在任何官方聲明中,重申北京堅持的「一個中國」政策。雖說1月台灣總統大選落幕後,莫迪並未正式致電祝賀,但考慮到中印邊界緊張,中國在南海的擴張,以及北京三度將喀什米爾問題提交聯合國,印度對台海局勢的態度,可能正逐漸轉變。

尤其,2014年莫迪執政時,在「東望政策」(Look East)基礎上,再推出「東進政策」(Act East),印度有意逐漸加重對東亞地區的經貿合作。值得注意的是,印度前任陸、海、空軍的三位參謀長,曾在2023年訪問台北,參與凱達格蘭論壇。

清華大學通識教育中心副教授、台灣印度研究協會理事長方天賜指出,今年適逢台印雙邊都將組成新政府,意味著新的機會,尤其,莫迪曾在1999年以人民黨祕書長身分訪台,4月初,台灣發生25年來最大地震後,莫迪也公開釋出關心。

「就像前駐印代表翁文祺所說,莫迪心中有台灣。」因此,若莫迪可以順利連任,對於當前的台印關係,自然更加穩定,但方天賜也提醒,過往印度大選民調,常有一定程度的落差,參考價值有待觀察。

針對莫迪近日釋出的政見,他喊話在2047年,建國百年之際,希望印度可躋身「已開發國家」。對此,方天賜也建議,台印關係不應限縮在戰略合作的框架中,應考慮發展「合作伙伴關係」,較為實際。

若要觀察新德里對台海的態度,他分析,目前新德里對於「打台灣牌」,仍偏向保守謹慎,5月總統就職典禮,印度有無作出公開發言,是觀察的指標之一。

若莫迪可以順利連任,對於當前的台印關係,自然更加穩定。路透社

印度大選對台印貿易影響?台商應關注哪些面向?

近年台印之間經貿互動大增,2022年雙邊貿易額來到84.59億美元,創下新高!2023年雙邊貿易額雖衰退2.78%,但主要是從印度進口額減少,出口額不減反增,印度更成為第16大貿易伙伴,較2022年上升一名。

進一步分析經濟部數據,2023年台灣對「新南向18國」,出口額年減6.9%,對東協、南亞六國的出口皆減少,唯獨對印度出口逆勢成長,達60.14億美元,年增13.1%。

「過去兩年台灣對印度出口有增加趨勢,顯示經營印度市場小有成果。」方天賜指出,主要原因為中國經濟震盪,與供應鏈轉移。不過,若觀察台印雙邊貿易額占貿易總額的比率,2023年約為1.05%,並未大幅成長,顯示經貿互動還有許多發展空間。

近年炙手可熱的半導體發展,印度政府有意大力發展,也與台灣簽署合作協議,若莫迪成功連任,可能將有更長期的優惠政策,對台商是一大利多。方天賜也指出,除了中央提出的優惠方案,地方派系提出的政見,或是勢力變動,都值得關注,如許多台商聚集的坦米爾納都邦(Tamil Nadu),地方政府便與中央不同調,也將影響補貼政策與投資環境。

半導體之外,方天賜認為農產品加工與農業科技,也是台灣可以發展的機會。尤其,今年印度大選宣傳之際,便爆發許多農民抗爭,顯示印度眾多的農業人口,對於當前產業環境並不滿意,也擔心農業轉型恐影響生計,有機會成為台灣技術進入市場的角度之一。

當前正火如荼展開的印度國會大選,將決定這個人口大國未來五年的領導人,以及主要的政策走向。對台灣多數民眾而言,印度是充滿潛力的市場,卻也是較陌生的國度,隨著台印互動增加,影響力也將逐步上升。

