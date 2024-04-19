印度大選今開跑！選舉長達44天、莫迪拚第三任期 對台有何影響？

2024年4月中，印度大選登場，將一路延續至6月4日，隨著印度在國際與地緣政治的重要性漸增，台印之間經貿往來愈趨密切，《遠見》整理出三大面向，訪問專家解析印度國會大選，對台灣在政治與經貿上將有何影響。

2024年是全球超級大選年，1月，由台灣鳴第一槍率先開跑，緊接著，2月份的印尼選舉、3月份的俄羅斯選舉，皆受到矚目。4月登場的，則是印度。

身為擁有14億公民的全球人口第一大國，當前經濟也正飛速成長，印度長達六週的馬拉松式選舉，早已吸引國際關注。

選民人數：

印度幅員遼闊、人口眾多，是世界上最大的民主國家之一，今年符合18歲以上投票資格的選民人數，接近9.7億，將在全國逾100萬個投票站，投下神聖的一票。半島電視台分析，此人口數甚至超過美國、歐盟和俄羅斯的選民數總和。

不僅如此，印度早在2019年，以約9億的選民人數，創下史上最大規模的選舉，如今再破紀錄，可謂貨真價實的「地表最大規模的民主活動」！

印度選民也相當積極，上一屆2019年大選投票率高達67.1％，再往回推的2014年大選，也超過66％，女性投票率近年更逐漸提高。

印度幅員遼闊、人口眾多，是世界上最大的民主國家之一。圖為現任總理莫迪的支持者。取自X@narendramodi

選舉日程：

2024年印度選舉從4月19日開跑，選舉分成七階段進行，每個階段都在單日之內完成，所有投票在6月1日結束，選舉結果將於6月4日公布。

為何選舉期間需長達44天？考慮到印度人口眾多、國土廣闊，宗教文化多元，城鄉差距落差大，要讓所有選民都投完票，同時保障投票所安全，必須出動超過1500萬名監管人員，甚至部署聯邦警力，避免警察受當地派系影響，故選舉時程曠日費時。

選舉制度：

印度於1947年從英國獨立後，仍沿用選舉制度，採議會內閣制，國會組成分為總統、上議院（Rajya Sabha-Council of States）、和下議院（LokSabha-House of the People）三個部分。

值得注意的是，2024年4月中登場的印度國會選舉，是針對由人民直接選舉、握有較大實權的「下議院」，候選人將競爭其中的543席（有兩席由總統指定）。

而獲得下議院多數席次的政黨，或是多黨組成的聯合政府，其領導人將受印度總統穆爾慕（Droupadi Murmu）邀請，出任總理一職，也就是印度實權最高的領導人大位。

選前民調：

此次國會選舉，主要看點便是現任總理莫迪（Narendra Modi）領導、當前執政的印度人民黨（BJP），與曾統治印度逾半世紀的印度國大黨（INC）為首、由十多個反對黨組成的在野聯盟競爭。

這場大選的勝敗，將成為影響莫迪可否贏得第三任期的關鍵。長期追蹤各國領導人支持率的美國智庫Morning Consult，4月公布的最新數據顯示，莫迪的國內支持率高達75％，在全球領導人中排名第一，可謂萬夫「莫敵」。

這場大選的勝敗，將成為影響莫迪（圖中）可否贏得第三任期的關鍵。取自X@narendramodi

不過，難處在於印度屬於內閣制，總理並非由選民直接投票選出，而是由國會中取得多數的政黨或聯合政府，推舉領導人出任總理。因此，莫迪人氣雖旺，卻不能「躺著選」，仍需積極替同政黨的議員拉票，增加得票率。

根據印度電視台CNX在4月初的民調，印度人民黨預計可拿下342個席位，若加上其他黨派組成的全國民主聯盟（National Democratic Alliance），可望贏得399 個席位，遠超過下議院半數所需的277個席次。

隨著近年印度影響力崛起，此次國會大選，對印太、亞洲地區的地緣政治也將產生影響。其中，中國和印度兩大國，長期因邊界問題，產生摩擦，近來關係日趨緊繃。

《印度快報》（The Indian Express）分析，自2010年以來，新德里並未在任何官方聲明中，重申北京堅持的「一個中國」政策。雖說1月台灣總統大選落幕後，莫迪並未正式致電祝賀，但考慮到中印邊界緊張，中國在南海的擴張，以及北京三度將喀什米爾問題提交聯合國，印度對台海局勢的態度，可能正逐漸轉變。

尤其，2014年莫迪執政時，在「東望政策」（Look East）基礎上，再推出「東進政策」（Act East），印度有意逐漸加重對東亞地區的經貿合作。值得注意的是，印度前任陸、海、空軍的三位參謀長，曾在2023年訪問台北，參與凱達格蘭論壇。

清華大學通識教育中心副教授、台灣印度研究協會理事長方天賜指出，今年適逢台印雙邊都將組成新政府，意味著新的機會，尤其，莫迪曾在1999年以人民黨祕書長身分訪台，4月初，台灣發生25年來最大地震後，莫迪也公開釋出關心。

「就像前駐印代表翁文祺所說，莫迪心中有台灣。」因此，若莫迪可以順利連任，對於當前的台印關係，自然更加穩定，但方天賜也提醒，過往印度大選民調，常有一定程度的落差，參考價值有待觀察。

針對莫迪近日釋出的政見，他喊話在2047年，建國百年之際，希望印度可躋身「已開發國家」。對此，方天賜也建議，台印關係不應限縮在戰略合作的框架中，應考慮發展「合作伙伴關係」，較為實際。

若要觀察新德里對台海的態度，他分析，目前新德里對於「打台灣牌」，仍偏向保守謹慎，5月總統就職典禮，印度有無作出公開發言，是觀察的指標之一。

若莫迪可以順利連任，對於當前的台印關係，自然更加穩定。路透社

印度大選對台印貿易影響？台商應關注哪些面向？

近年台印之間經貿互動大增，2022年雙邊貿易額來到84.59億美元，創下新高！2023年雙邊貿易額雖衰退2.78％，但主要是從印度進口額減少，出口額不減反增，印度更成為第16大貿易伙伴，較2022年上升一名。

進一步分析經濟部數據，2023年台灣對「新南向18國」，出口額年減6.9％，對東協、南亞六國的出口皆減少，唯獨對印度出口逆勢成長，達60.14億美元，年增13.1％。

「過去兩年台灣對印度出口有增加趨勢，顯示經營印度市場小有成果。」方天賜指出，主要原因為中國經濟震盪，與供應鏈轉移。不過，若觀察台印雙邊貿易額占貿易總額的比率，2023年約為1.05％，並未大幅成長，顯示經貿互動還有許多發展空間。

近年炙手可熱的半導體發展，印度政府有意大力發展，也與台灣簽署合作協議，若莫迪成功連任，可能將有更長期的優惠政策，對台商是一大利多。方天賜也指出，除了中央提出的優惠方案，地方派系提出的政見，或是勢力變動，都值得關注，如許多台商聚集的坦米爾納都邦（Tamil Nadu），地方政府便與中央不同調，也將影響補貼政策與投資環境。

半導體之外，方天賜認為農產品加工與農業科技，也是台灣可以發展的機會。尤其，今年印度大選宣傳之際，便爆發許多農民抗爭，顯示印度眾多的農業人口，對於當前產業環境並不滿意，也擔心農業轉型恐影響生計，有機會成為台灣技術進入市場的角度之一。

當前正火如荼展開的印度國會大選，將決定這個人口大國未來五年的領導人，以及主要的政策走向。對台灣多數民眾而言，印度是充滿潛力的市場，卻也是較陌生的國度，隨著台印互動增加，影響力也將逐步上升。

（本文出自2024.04.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）