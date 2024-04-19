美前情報官：中國經濟下行無礙習近平高強度備戰

專家名嘴爭論北京何時奪台之際，美國海軍情報局前官員史都德曼示警，即使經濟下行，中國領導人習近平仍為一場高強度戰爭做準備。台灣將面臨生存危機，時機最可能落在2020年代後半或2030年代前半。

美國海軍情報局（ONI）前指揮官史都德曼（MikeStudeman）昨天於政治部落格「戰爭困境」（War onthe Rocks）撰文寫道，儘管明顯的危險日益顯現，中國近期的經濟困頓及「假意的和解舉動」讓美國總統拜登等人認為危險正在消退，北京最終會因為國內挑戰而無法集中火力開戰。

他說，不幸的是，事實恰巧相反。習近平正將中國社會軍事化，並為可能的高強度戰爭做足準備。

史都德曼曾任美軍印太司令部（U.S. Indo-PacificCommand）J-2部門最高情報軍官，他在文中一一舉證，說明中國走向戰爭。他指出，多年來，習近平在國內的演說一直在為中國官、兵、民做準備，以迎接需要犧牲的「偉大鬥爭」及「重大考驗」；習近平也鼓勵他們要「勇於戰鬥」且「善於戰鬥」。

他指出，例如2022年的20大可見領導層變動，中共中央政治局轉型成為更類似於戰時內閣的機構。24名成員中，15人有涉台經驗，包括一位曾經負責執行對台作戰的將軍，破格直升政治局。

史都德曼說，令人不安的是，解放軍的戰爭機器各方面都在高速現代化。2020年，習近平將重大軍事目標從2035年提前到2027年，因為他希望中國軍隊能夠更快地現代化，解放軍此後建造現代化防空系統及全球最大的海軍，並成立戰略支援部隊，整合太空、電子戰及網路能力。

同時，中國正在快速建構三位一體的核武實力，目標是消除美國在危機中任何可能的核武優勢，以便將戰鬥轉移到中國自認可能具有優勢的常規軍力。美國戰略司令部前司令李察（Charles Richard）多次稱中國的核武實力呈現「爆炸性的」精進，堪稱「戰略突破」。

此外，史都德曼表示，習近平持續向靠近台灣的地區部署更多軍力，以縮短台灣的預警時間。習近平也在預期的戰區進行實戰演練，展示中國軍事優勢，並逐步耗盡和挫敗台灣軍隊的精力和士氣。

他說，中國祭出「溫水煮青蛙」策略，讓台灣面臨越來越多的環島軍力。在台灣以東增加巡邏也是種心理戰，突顯中國切斷補給線的能力。同時，中國軍隊不斷擴大模擬攻台演習的範圍及規模。

戰略層面，史都德曼說，中國已放棄解決台灣問題的長期官方立場「和平統一」。習近平通過了新的法律，允許在戰時將外國資產國有化，並採取更強硬的措施進行全國民間動員，包括更多的社會演習，以提高民眾於戰時對解放軍的支持。

北京同時強化糧食及能源安全。史都德曼指出，多年來，中國持續累積戰略石油儲備，同時深化與俄羅斯、中東6國組成的波斯灣合作理事會（GulfCooperation Council）及巴西等國的聯盟，以確保能源供應無虞。

他說，習近平將安全置於經濟之上也許是最明顯的備戰指標。光是在過去18個月裡，習近平極力使中國經濟免受潛在外部脆弱性的影響，強調自力更生。這種策略轉變不僅與貿易戰、供應鏈脆弱性有關。習近平似乎已經研究西方因俄烏戰爭對俄羅斯實施的制裁策略，隨後啟動長期保護措施，希望在未來能抵抗類似的壓力。

史都德曼表示，相較於中國將香港置於統治之下後，其他主要大國僅溫和抗議，習近平可能了解，試圖併吞台灣將引發更激烈的全球抵制，並導致更嚴厲、持續數年的後果，而他打算讓中國做好準備來應對。

習近平的年齡也牽動中國何時會對台灣出手。史都德曼指出，70歲的習近平，只有10年的可靠活力來進行一項重大行動，接著帶領中國從國際報復中復原，這可能要持續多年。

史都德曼說，從習近平似乎正將自己的政治聲譽與併吞台灣相結合來看，他應該不大可能留給繼任者來享受追求統一、重新穩定中國的世界地位所帶來的永恆榮耀。

史都德曼示警，來自北京的風暴即將席捲台灣，華府應該和北京對話，同時明智地看待北京所謂「穩定」的作為是用來爭取時間。習近平接下來幾年面臨的內部經濟問題可能只會提高採取極端作為的意圖。

他說，嚇阻北京的有效程度，端視華府及其盟友投入多少資源來阻止敵方威脅台灣。配備大量遠程武器以及更多前線部隊，尤其是多種小型、機動、致命、持久和無人駕駛的裝備，不會提升戰爭的可能性，反而將阻止潛在的侵略者犯下嚴重戰略錯誤。