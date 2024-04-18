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杜拜暴雨釀災！人工增雨技術遭指禍首 氣象學家搖頭揭主因

中央社／ 杜拜18日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國近日暴雨成災，有人歸咎於種雲增雨。 法新社
阿拉伯聯合大公國近日暴雨成災，有人歸咎於種雲增雨。 法新社

阿拉伯聯合大公國近日暴雨成災，有人歸咎於種雲增雨。對此，氣象學家解釋，種雲技術可能有助降雨，但無法製造大雨或洪患等級的暴雨，也不可能達到讓杜拜陷入癱瘓的程度。

美聯社報導，種雲（Cloud seeding）技術儘管已有數十年歷史，但在氣象界仍頗具爭議，因為難以證明這種技術能帶來多少成效。過去也從未有人通報，種雲技術可帶來像阿聯16日那樣的大雨。

雨量不到100至130毫米的阿聯經常利用種雲技術，將空氣中的水氣轉換成降雨。

民間氣象學家、前美國國家海洋暨大氣總署（U.S.National Oceanic and Atmospheric Administration）首席科學家茂伊（Ryan Maue）說，杜拜的暴雨「很可能不是種雲（所造成）。若是種雲所導致，他們就不會缺水了。人們無法利用稀薄的空氣來造雨，並創造152毫米的雨量。」

氣象學家和氣候科學家表示，這種極端降雨符合世界對人為氣候變遷的預期。此外，數天前的氣象預報就已預測到這場大雨，因此可以確定它不是種雲所致。

大氣科學家柏格（Tomer Burg）指出，早在大雨降臨的6天前，電腦模型就預測將降下數英吋的雨量，相當於阿聯一整年的雨量。

賓州大學氣候科學家曼恩（Michael Mann）說，3個低壓系統形成一列沿著噴射氣流緩慢移動的風暴，朝波斯灣移動。他說，把矛頭指向種雲，顯然是忽略了氣象預測和風暴成因。

曼恩和其他科學家指出，不少怪罪種雲的人都是氣候變遷懷疑論者，他們試圖將大眾的注意力從事實轉向其他地方。

倫敦帝國學院（Imperial College of London）氣候科學家奧托（Friederike Otto）說：「提到豪大雨時，就必須提到氣候變遷。」

「隨著氣候暖化，世界各地降雨越來越大，因為暖空氣可以留住更多水氣。」

●何謂種雲技術？

雲需要小水滴或冰晶核，才可能會降雨。這種人工增雨方式是利用飛機或以地面高射炮將粒子打入雲層，以製造更多冰晶核，進而吸引水氣，降下成雪或雨。

種雲通常利用碘化銀，也可以使用乾冰或其他物質。這個方法於1940年代首獲採用，1960年代在美國西部開始風行，大多是用來造雪。

然而，這種方法在晴天行不通，因為粒子必須打入已有水氣的風暴雲層中，才能產生降雨，或降下比原本更多的雨量。

●種雲效果如何？

科學家表示，近期一項空中種雲相關研究發現，雷達上清晰的降雨模式和種雲吻合，證明這項技術確有效用。但實際上有多大效果，目前仍不清楚。

茂伊和曼恩都指出，這項技術在物理學上說得通，但實際結果卻很微小。科學界甚至無法就其是否有效達成共識。

茂伊指出，大氣的力量龐大且混亂，技術上而言，種雲的規模太小，難以形成豪雨。整體來說，種雲帶來的額外降雨恐怕也是微乎其微。

●哪些地方採用種雲技術？

儘管效用不明，美國西部和阿聯等乾旱地區的政府通常仍願投資種雲技術，以期獲得更多雨水。

根據猶他州水資源部門的分析，種雲有助將2018年水供應量提高12%。這項分析所使用的預測數據是由負責種雲的承包商所提供。

亞洲和中東地區也有數十個國家採用種雲技術。

美國開墾局（U.S.Bureau of Reclamation）去年斥資240萬美元在科羅拉多河沿岸種雲；猶他州近期也將種雲預算一舉提高10倍。

●杜拜洪患元凶

從地理位置來看，阿聯不常會有風暴，但一旦生成，風暴的規模通常遠大於美國民眾常見的風暴。

英國瑞丁大學（University of Reading）氣象學教授葛瑞（Suzanne Gray）指出，這種大型熱帶風暴「在中東不算罕見」。

她引述近期一份分析阿拉伯半島南部、2000年至2020年期間近100起類似風暴的研究稱，這些風暴多數發生在3月和4月，比如在2016年3月，杜拜曾在短短數小時內降下近240毫米的雨量。

這項2021年的研究指出，「阿拉伯半島東南部的大型風暴持續時間大幅增加，顯示在全球暖化下，這種極端事件恐將產生更大的影響」。

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