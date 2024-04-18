馬尼拉：菲美日峰會屬「主權決定」 駁斥大陸批評

菲律賓外交部今天表示，在上週的菲美日峰會上強化盟友關係，是馬尼拉的「主權決定」，藉以回應中國對峰會的強硬批評。

路透社報導，美國總統拜登於美東時間11日在華府會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和日本首相岸田文雄，3位領導人共同表達對中國南海行動的「嚴重關切」。

菲國外交部表示，這個三方集團將促進印太區域的和平與經濟成長，不應被視為威脅。另一方面，中國的「過度海事主張和咄咄逼人行為」正持續破壞區域和平與穩定。

菲國外交部指出：「區域緊張局勢根源為何眾所周知，中國應反思自己在南海的行徑。」

針對美日菲峰會，中國外交部發言人毛寧上週說，「中方堅決反對抱持冷戰思維，搞小集團政治的做法，堅決反對製造和激化矛盾，損害他國戰略安全和利益的言行」。

馬尼拉隨後回應：「無端提及冷戰是蓄意聳動聽聞，並歪曲三方合作的和平目的。」

針對馬尼拉的最新言論，中國駐馬尼拉大使館尚未回覆置評請求。